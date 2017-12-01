Два парня ограбили торговый центр в Ташкенте, чтобы оплатить учебу в вузе

Уроженец Навои Сабир Мурадов (все имена и фамилии изменены) поступил в один из престижных вузов столицы. Радость омрачало одно обстоятельство: в институт парень был принят на контрактной основе. Он не знал, как сообщить об этом родителям, хорошо понимая, что у них не хватит средств на оплату.
Сабир решил посоветоваться со старшим братом Джабиром, который и подкинул «идею», пишет газета «На посту». .
По словам Джабира, нужная сумма находилась в хранилище торгового центра, где он работал. Сабир при помощи брата должен был пройти через заднюю дверь заведения и спрятаться на складе. После окончания рабочего дня ему нужно было отключить камеры наблюдения, не спеша забрать деньги из хранилища, затем включить камеры и до утра просидеть на складе.
Сабир безупречно справился с отведенными ему «обязанностями»: на следующий день, когда Джабир помог брату выбраться из центра через заднюю дверь, в его спортивной сумке находилось около 4 млн сумов.
Однако радость грабителей была недолгой — их задержали по горячим следам спустя несколько дней.