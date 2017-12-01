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08:50 (мск), источник: Podrobno.uz

Два парня ограбили торговый центр в Ташкенте, чтобы оплатить учебу в вузе

Узбекистан, Ташкент — АН Podrobno.uz. Двое молодых парней украли крупную сумму из торгового центра в Ташкенте, чтобы оплатить контракт в вузе, сообщает «Даракчи» со ссылкой на ведомственную газету МВД республики.

Источник: Podrobno.uz

Уроженец Навои Сабир Мурадов (все имена и фамилии изменены) поступил в один из престижных вузов столицы. Радость омрачало одно обстоятельство: в институт парень был принят на контрактной основе. Он не знал, как сообщить об этом родителям, хорошо понимая, что у них не хватит средств на оплату.

Сабир решил посоветоваться со старшим братом Джабиром, который и подкинул «идею», пишет газета «На посту». .

По словам Джабира, нужная сумма находилась в хранилище торгового центра, где он работал. Сабир при помощи брата должен был пройти через заднюю дверь заведения и спрятаться на складе. После окончания рабочего дня ему нужно было отключить камеры наблюдения, не спеша забрать деньги из хранилища, затем включить камеры и до утра просидеть на складе.

Сабир безупречно справился с отведенными ему «обязанностями»: на следующий день, когда Джабир помог брату выбраться из центра через заднюю дверь, в его спортивной сумке находилось около 4 млн сумов.

Однако радость грабителей была недолгой — их задержали по горячим следам спустя несколько дней.

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