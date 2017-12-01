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08:39 (мск), источник: Восток Медиа

Хабаровчанина отправили в колонию за вооружённое нападение на ателье

Фигуранта лишили свободы на три года.

В Хабаровске осудили местного жителя, который вломился в ателье с ножом в руках и заставил работницу отдать ему ценное имущество. Добычей мужчины стал планшетный компьютер потерпевшей. Оказалось, что мужчина за чужим гаджетом далеко не ходил: он жил в соседнем доме.

Как писало РИА «Восток-Медиа — Хабаровск», сотрудница швейного ателье, когда у неё не было клиентов, смотрела фильм на своём планшете. В мастерскую зашёл мужчина и поинтересовался, сколько стоит починить замок на молнии. После этого он вышел, а через несколько минут вернулся — уже с ножом в руках. Под угрозой физической расправы злоумышленник потребовал у работницы гаджет и, забрав его, ушёл. Потерпевшая оценила ущерб в четыре тысячи рублей.

Женщина, несмотря на стресс, хорошо рассмотрела нападавшего и дала его подробное описание сотрудникам полиции. Подозреваемого удалось задержать — им оказался житель одного из соседних домов. Раньше 38-летний злоумышленник уже привлекался к уголовной ответственности — за хранение наркотиков. Новое преступление он объяснил тем, что был нетрезв. Пока он распивал алкоголь, у него сломался мобильный телефон, и фигурант решил восполнить потерю.

По информации пресс-службы управления МВД России по Хабаровскому краю, Индустриальный районный суд краевого центра признал подсудимого виновным в разбое. Ему назначили три года заключения в колонии общего режима.

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