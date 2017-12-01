Хабаровчанина отправили в колонию за вооружённое нападение на ателье

В Хабаровске осудили местного жителя, который вломился в ателье с ножом в руках и заставил работницу отдать ему ценное имущество. Добычей мужчины стал планшетный компьютер потерпевшей. Оказалось, что мужчина за чужим гаджетом далеко не ходил: он жил в соседнем доме.

Как писало РИА «Восток-Медиа — Хабаровск», сотрудница швейного ателье, когда у неё не было клиентов, смотрела фильм на своём планшете. В мастерскую зашёл мужчина и поинтересовался, сколько стоит починить замок на молнии. После этого он вышел, а через несколько минут вернулся — уже с ножом в руках. Под угрозой физической расправы злоумышленник потребовал у работницы гаджет и, забрав его, ушёл. Потерпевшая оценила ущерб в четыре тысячи рублей.

Женщина, несмотря на стресс, хорошо рассмотрела нападавшего и дала его подробное описание сотрудникам полиции. Подозреваемого удалось задержать — им оказался житель одного из соседних домов. Раньше 38-летний злоумышленник уже привлекался к уголовной ответственности — за хранение наркотиков. Новое преступление он объяснил тем, что был нетрезв. Пока он распивал алкоголь, у него сломался мобильный телефон, и фигурант решил восполнить потерю.