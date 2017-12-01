Эпидпорог по внебольничной пневмонии в Хабаровском крае превышен на 40%
Сейчас в регионе острой формой инфекции болеют почти две тысячи человек.
Сейчас в регионе острой формой инфекции болеют почти две тысячи человек.
В Хабаровском крае начался подъём заболеваемости внебольничной пневмонией. Сейчас эпидемический порог превышен более чем на 40%. Больше половины заболевших — дети в возрасте от одного года до шести лет. Специалисты зарегистрировали 1737 случаев заражения.
Как сообщает
РИА «Восток-Медиа — Хабаровск» писало, что только в дальневосточной столице с января по октябрь 2017 года зарегистрировали 2933 случая заражения внебольничной пневмонией. Это практически на тысячу больше, чем за аналогичный период прошлого года. Большинство заболевших — дети, которые во многих случаях заражаются от своих родителей.
Пневмония является одной из форм острой респираторной инфекции, которая воздействует на лёгкие. При пневмонии альвеолы лёгких заполняются гноем и жидкостью. Это делает дыхание болезненным и ограничивает поступление кислорода.