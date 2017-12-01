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08:40 (мск), источник: Восток Медиа

Эпидпорог по внебольничной пневмонии в Хабаровском крае превышен на 40%

Сейчас в регионе острой формой инфекции болеют почти две тысячи человек.

Источник: РИА "Новости"

В Хабаровском крае начался подъём заболеваемости внебольничной пневмонией. Сейчас эпидемический порог превышен более чем на 40%. Больше половины заболевших — дети в возрасте от одного года до шести лет. Специалисты зарегистрировали 1737 случаев заражения.

Как сообщает пресс-служба управления Роспотребнадзора по Хабаровскому краю, вспышек массовых заболеваний в детских коллективах нет. Ведомство предложило региональному министерству образования и науки, а также министерству здравоохранения края провести профилактические и противоэпидемические мероприятия, чтобы не допустить новых случаев заражения.

РИА «Восток-Медиа — Хабаровск» писало, что только в дальневосточной столице с января по октябрь 2017 года зарегистрировали 2933 случая заражения внебольничной пневмонией. Это практически на тысячу больше, чем за аналогичный период прошлого года. Большинство заболевших — дети, которые во многих случаях заражаются от своих родителей.

Пневмония является одной из форм острой респираторной инфекции, которая воздействует на лёгкие. При пневмонии альвеолы лёгких заполняются гноем и жидкостью. Это делает дыхание болезненным и ограничивает поступление кислорода.

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