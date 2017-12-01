В Омске в ДТП на мосту погибли три человека
Омская полиция начала проверку по факту ДТП на мосту имени 60-летия ВЛКСМ, в результате которого погибли три человека. Легковой автомобиль столкнулся с пассажирским автобусом.
Омская полиция начала проверку по факту ДТП на мосту имени 60-летия ВЛКСМ, в результате которого погибли три человека. Легковой автомобиль столкнулся с пассажирским автобусом.
По предварительным данным, водитель Lada Priora двигался со стороны улицы Лукашевича в сторону улицы Заозерной. На мосту он не справился с управлением, вылетел на встречную полосу и врезался в пассажирский автобус.
— На место происшествия незамедлительно выехали экстренные службы, — сообщила «РГ» представитель УМВД России по Омской области Ольга Михайлова.
В результате ДТП погибли три пассажира легкового автомобиля — мужчина и две женщины. Водитель госпитализирован. Пострадали несколько пассажиров автобуса, следующего по маршруту № 90. Им оказана медицинская помощь.
В настоящее время выясняются все обстоятельства случившегося. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.