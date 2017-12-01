Один человек погиб в пожаре в 9-этажке в Азовском районе
30 ноября в 16:39 донским спасателям поступило сообщение о пожаре в селе Кулешовка Азовского района.
30 ноября в 16:39 донским спасателям поступило сообщение о пожаре в селе Кулешовка Азовского района.
Горел 9-этажный дом на улице Пролетарской, площадь возгорания составила 40 квадратных метров. На место выезжали шесть пожарных расчетов. Меньше часа потребовалось сотрудникам МЧС для тушения, а после они заявили об одном погибшем и одном пострадавшем в результате ЧП.
— Напоминаем о необходимости соблюдения правил пожарной безопасности. Помните, что от этого зависит ваша жизнь, жизнь ваших близких и сохранность имущества, — обратились сотрудники ГУ МЧС по Ростовской области к жителям региона.
Напомним, пару дней назад сгорел частный дом в поселке Чичерино Красносулинского района. На месте ЧП были обнаружены тела двух погибших — мужчины и 13-летнего подростка. В отделение скорой медицинской помощи города Шахты привезли двух пострадавших: 5-летнюю девочку и 38-летнюю женщину.