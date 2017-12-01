Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Анна Старшенбаум призналась, почему избегает постельных сцен
Индиец съел шесть килограммов металла
Чубайс ответил «хи-хи» на обвинения Навального
В РФ ответили Киеву на его способ остановить стройку моста в Крым
Кремль дал обещание в связи с решением МОК
Свадьба мертвецовКак в Китае девушек превращают в невест… для трупов
Ольга Бузова представила фильм «Zомбоящик» и спела
Лаврентьев из «Голоса» и «Орла и решки» стал ведущим нового шоу
Шах и мат Путина: президент РФ разоблачил лживый МОК
Ученые выяснили, кому принадлежат ДНК «йети»
Лопырева показала осиную талию в нижнем белье – СМИ
Военные РФ получат на вооружение «шапку-невидимку»
Российские мужчины выступили против домашнего насилия
Невеста принца Гарри в новом образе снялась для глянца
Адвокат Джигарханяна рассказал об обмане Виталины - СМИ
«Стыдно за женский род»: Водонаева о жене Аршавина
Урок саудовских принцев для РФ: коррупционеры отдали $ 100 млрд
«Истребители США расстреляли российские вертолеты»
Фоторепортажи
8На Бали проснулся вулкан Агунг
12В Шанхае прошел ежегодный показ легендарной марки Victoria’s Secret
09:51 (мск), источник: Комсомольская правда

Один человек погиб в пожаре в 9-этажке в Азовском районе

30 ноября в 16:39 донским спасателям поступило сообщение о пожаре в селе Кулешовка Азовского района.

Горел 9-этажный дом на улице Пролетарской, площадь возгорания составила 40 квадратных метров. На место выезжали шесть пожарных расчетов. Меньше часа потребовалось сотрудникам МЧС для тушения, а после они заявили об одном погибшем и одном пострадавшем в результате ЧП.

— Напоминаем о необходимости соблюдения правил пожарной безопасности. Помните, что от этого зависит ваша жизнь, жизнь ваших близких и сохранность имущества, — обратились сотрудники ГУ МЧС по Ростовской области к жителям региона.

Напомним, пару дней назад сгорел частный дом в поселке Чичерино Красносулинского района. На месте ЧП были обнаружены тела двух погибших — мужчины и 13-летнего подростка. В отделение скорой медицинской помощи города Шахты привезли двух пострадавших: 5-летнюю девочку и 38-летнюю женщину.

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
 Навальный наехал на Чубайса, а Чубайс сказал «хи-хи»
Пострадавшую в «Хромой лошади» в березниковской больнице оставили без еды
Кремль потребовал избежать скандалов на выборах
Аргентина объявила о гибели экипажа пропавшей подлодки
В России введут новый стандарт медпомощи пенсионерам
Отдых в Сочи обернулся для Захарченко новым обвинением
Власти КНДР раскритиковали Россию за поддержку санкций
Цены на нефть повышаются в ходе торгов в пятницу
Россияне могут остаться без абхазских мандаринов
Спорт
Сборная России по футболу узнает своих соперников на ЧМ-2018 Жеребьевка финального турнира чемпионата мира определит трех соперников сборной России по группе А
Авто
Безумный тюнинг автосалона в Лос-Анджелесе: фотогалерея Американцы любят автомобили. Иногда эта любовь даже через край. Смотрите фотографии самых-самых машин
Hi-Tech
Ученые установили безопасное для психики время пользования смартфоном Вам никогда не казалось, что ваш гаджет сводит вас с ума?
Кино
Киркоров стал гостем первого выпуска нового шоу Андрея Малахова Программа «Привет, Андрей!» будет выходить на канале «Россия 1»
Недвижимость
«Никогда не давайте стопроцентную предоплату!», или Как пережить ремонт
Как предприниматели и чиновники управляют своей недвижимостью
Загородную усадьбу Наполеона III во Франции продадут за $675 тысяч
В Лондоне построят плавающую церковь с залом для йоги
Леди
В моду вошел трикотажный тотал-лук (фото) Трикотажный тотал-лук вернулся в моду давно и заметно помолодел. Разбираемся, как носить вязаные платья, юбки и брюки в сочетании с другими трикотажными вещами этой зимой
Дети
Принц Джордж попросил скромный подарок у Санта-Клауса Сын принца Уильяма и Кейт Миддлтон мечтает о полицейской машинке.
Все о ремонте
Маленькая и бюджетная: ремонт однушки для студентки
История оформления квартиры в старом доме
Как выбрать мебель для маленькой комнаты: 15 хитростей
5 ошибок в дизайне комнаты с низким потолком
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь