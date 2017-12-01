Один человек погиб в пожаре в 9-этажке в Азовском районе

Горел 9-этажный дом на улице Пролетарской, площадь возгорания составила 40 квадратных метров. На место выезжали шесть пожарных расчетов. Меньше часа потребовалось сотрудникам МЧС для тушения, а после они заявили об одном погибшем и одном пострадавшем в результате ЧП.

— Напоминаем о необходимости соблюдения правил пожарной безопасности. Помните, что от этого зависит ваша жизнь, жизнь ваших близких и сохранность имущества, — обратились сотрудники ГУ МЧС по Ростовской области к жителям региона.