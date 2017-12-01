Жители Закамска обнаружили гранату
Пермяки нашли предмет, похожий на гранату, когда проводили земляные работы на улице Ласьвинская. Горожане обратились в Росгвардию за помощью.
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Пермяки нашли предмет, похожий на гранату, когда проводили земляные работы на улице Ласьвинская. Горожане обратились в Росгвардию за помощью.
На место приехали сотрудники
Опасности для жизни и здоровья людей находка не представляет. Тем не менее, учебная граната была уничтожена.