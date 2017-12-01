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09:31 (мск), источник: Новости Перми

Жители Закамска обнаружили гранату

Пермяки нашли предмет, похожий на гранату, когда проводили земляные работы на улице Ласьвинская. Горожане обратились в Росгвардию за помощью.

На место приехали сотрудники инженерно-технического отделения ОМОН. После обследования взрывотехники пришли к выводу, что это учебная граната Ф-1.

Опасности для жизни и здоровья людей находка не представляет. Тем не менее, учебная граната была уничтожена.

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