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09:37 (мск), источник: Om1.ru

Полиция опубликовала фотографии страшной аварии на мосту в Омске, где погибли три человека

Авария унесла жизни трех человек. Также пострадали 3 пассажира.

Омские правоохранители опубликовали фотографии смертельного ДТП, случившегося сегодня в начале одиннадцатого утра на улице Лукашевича.

На мосту имени 60 лет ВЛКСМ легковушка «Лада-Приора» вылетела на встречную полосу и врезалась на скорости в автобус ПАЗ с пассажирами. На снимках полиции видно, что от легковушки осталась практически груда металла, очевидно, удар при столкновении был страшной силы.

В ДТП погибли 3 человека: две женщины и мужчина, которые были в легковушке. Также пострадали три пассажира автобуса. Как сообщает УМВД по Омской области, на месте аварии работают госавтоинспекторы, которые устанавливают обстоятельства ДТП.

УМВД по Омской области:

 — Личности погибших сейчас устанавливают.

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