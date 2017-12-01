Полиция опубликовала фотографии страшной аварии на мосту в Омске, где погибли три человека
Авария унесла жизни трех человек. Также пострадали 3 пассажира.
Авария унесла жизни трех человек. Также пострадали 3 пассажира.
Омские правоохранители опубликовали фотографии смертельного ДТП, случившегося сегодня в начале одиннадцатого утра на улице Лукашевича.
На мосту имени 60 лет ВЛКСМ легковушка «Лада-Приора» вылетела на встречную полосу и врезалась на скорости в автобус ПАЗ с пассажирами. На снимках полиции видно, что от легковушки осталась практически груда металла, очевидно, удар при столкновении был страшной силы.
В ДТП погибли 3 человека: две женщины и мужчина, которые были в легковушке. Также пострадали три пассажира автобуса. Как сообщает УМВД по Омской области, на месте аварии работают госавтоинспекторы, которые устанавливают обстоятельства ДТП.
УМВД по Омской области:
— Личности погибших сейчас устанавливают.