На трассе Уфа-Аэропорт столкнулись две легковушки: есть пострадавшие

Накануне вечером, 30 ноября, на трассе Уфа — Аэропорт рядом с Металлобазой столкнулись две иномарки — «Шкода» и «Киа».

Как сообщает «Дорожный патруль», водитель первой легковушки выехал на перекресток на запрещающий сигнал светофора и на полном ходу снес «Киа». От удара обе машины разворотило, они получили серьезные механические повреждения.