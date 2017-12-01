На трассе Уфа-Аэропорт столкнулись две легковушки: есть пострадавшие
Один из водителей выехал на перекресток на красный свет.
Один из водителей выехал на перекресток на красный свет.
Накануне вечером, 30 ноября, на трассе Уфа — Аэропорт рядом с Металлобазой столкнулись две иномарки — «Шкода» и «Киа».
Как сообщает «Дорожный патруль», водитель первой легковушки выехал на перекресток на запрещающий сигнал светофора и на полном ходу снес «Киа». От удара обе машины разворотило, они получили серьезные механические повреждения.
Приехавшие на место ДТП медики госпитализировали пассажирку «Шкоды». Автомобилистам оказали медицинскую помощь на месте. Обстоятельства аварии выясняются сотрудниками ГИБДД.