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13:49 (мск), источник: Комсомольская правда

В Армавире мужчина пытался выкупить у полиции своего пьяного приятеля за 4800 рублей

Кавказский транспортный прокурор взял на контроль дело о мелком взяточничестве на железнодорожном вокзале в Армавире.

По суд пойдет 32-летний местный житель, которому в случае обвинительного приговора грозит до года лишения свободы.

Как сообщили «КП — Кубань» в пресс-службе Южной транспортной прокуратуры, инцидент произошел еще 9 ноября этого года. Подозреваемый вместе со своим знакомым приехал на железнодорожный вокзал Армавира за билетами. Но сотрудники транспортной полиции задержали компаньона мужчины за то, что он находился в общественном месте пьяный.

— Нетрезвого гражданина доставили в дежурную часть для составления протокола об административном правонарушении, — рассказывают в транспортной прокуратуре. — Пытаясь помочь приятелю избежать административной ответственности, подозреваемый предложил сотруднику транспортной полиции 4800 рублей. После этого его задержали.

Возбуждено уголовное дело, которое в скором времени будет передано в суд.

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