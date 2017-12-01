В Армавире мужчина пытался выкупить у полиции своего пьяного приятеля за 4800 рублей

По суд пойдет 32-летний местный житель, которому в случае обвинительного приговора грозит до года лишения свободы.

Как сообщили «КП — Кубань» в пресс-службе Южной транспортной прокуратуры, инцидент произошел еще 9 ноября этого года. Подозреваемый вместе со своим знакомым приехал на железнодорожный вокзал Армавира за билетами. Но сотрудники транспортной полиции задержали компаньона мужчины за то, что он находился в общественном месте пьяный.

— Нетрезвого гражданина доставили в дежурную часть для составления протокола об административном правонарушении, — рассказывают в транспортной прокуратуре. — Пытаясь помочь приятелю избежать административной ответственности, подозреваемый предложил сотруднику транспортной полиции 4800 рублей. После этого его задержали.