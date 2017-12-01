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09:34 (мск), источник: АиФ Самара

В Чапаевске студента ограбили на крыльце колледжа

Грабитель, применив физическую силу, забрал у юноши телефон и скрылся на такси.

В полицию Чапаевска обратилась 39-летняя местная жительница, заявившая, что её несовершеннолетнего сына ограбили, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Самарской области.

Молодой человек является студентом одного из местных колледжей. Он рассказал полицейским, что шел на учебу и слушал музыку в наушниках. На крыльце у входа в учебное заведение стоял неизвестный мужчина и, когда юноша поравнялся с ним, открыто похитил у него сотовый телефон, применив физическую силу, после чего подбежал к такси, которое ожидало его возле колледжа, и скрылся с места преступления.

В ходе опроса молодой человек сообщил приметы грабителя. Словесный портрет мужчины оказался знаком сотрудникам уголовного розыска — злоумышленником оказался ранее судимый за кражу, мошенничество и незаконный оборот наркотиков 30-летний местный житель. Задержанный оперативниками по адресу проживания мужчина сознался в содеянном и сказал, что телефон продал водителю такси. Полицейские установили сотрудника таксомоторной службы, изъяли у него похищенное имущество и возвратили потерпевшему.

В настоящее время в отношении мужчины возбуждено уголовное дело по статье «Грабеж» Уголовного кодекса Российской Федерации. Ведется следствие.

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