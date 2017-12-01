В Чапаевске студента ограбили на крыльце колледжа

Молодой человек является студентом одного из местных колледжей. Он рассказал полицейским, что шел на учебу и слушал музыку в наушниках. На крыльце у входа в учебное заведение стоял неизвестный мужчина и, когда юноша поравнялся с ним, открыто похитил у него сотовый телефон, применив физическую силу, после чего подбежал к такси, которое ожидало его возле колледжа, и скрылся с места преступления.