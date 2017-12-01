В Чапаевске студента ограбили на крыльце колледжа
Грабитель, применив физическую силу, забрал у юноши телефон и скрылся на такси.
Грабитель, применив физическую силу, забрал у юноши телефон и скрылся на такси.
В полицию Чапаевска обратилась 39-летняя местная жительница, заявившая, что её несовершеннолетнего сына ограбили, сообщает
Молодой человек является студентом одного из местных колледжей. Он рассказал полицейским, что шел на учебу и слушал музыку в наушниках. На крыльце у входа в учебное заведение стоял неизвестный мужчина и, когда юноша поравнялся с ним, открыто похитил у него сотовый телефон, применив физическую силу, после чего подбежал к такси, которое ожидало его возле колледжа, и скрылся с места преступления.
В ходе опроса молодой человек сообщил приметы грабителя. Словесный портрет мужчины оказался знаком сотрудникам уголовного розыска — злоумышленником оказался ранее судимый за кражу, мошенничество и незаконный оборот наркотиков 30-летний местный житель. Задержанный оперативниками по адресу проживания мужчина сознался в содеянном и сказал, что телефон продал водителю такси. Полицейские установили сотрудника таксомоторной службы, изъяли у него похищенное имущество и возвратили потерпевшему.
В настоящее время в отношении мужчины возбуждено уголовное дело по статье «Грабеж» Уголовного кодекса Российской Федерации. Ведется следствие.