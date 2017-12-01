Мужчина выпал с парапета на Михайловской набережной в Новосибирске

В Новосибирске мужчина выпал с парапета Михайловской набережной сегодня, 1 декабря. От падения он получил различные травмы, но остался жив. Предположительно, на вид пострадавшему мужчине около 50 лет. Причины и обстоятельства падения пока не известны.

— В 10:40 на телефон к дежурным спасателям МАСС поступило сообщение от диспетчера «скорой помощи» с просьбой посодействовать в транспортировке упавшего мужчины с высоты не менее пяти метров. Спасатели приехали через пять минут на место происшествия. Первую медицинскую помощь мужчине уже оказались медики. Спасатели же уложили пострадавшего на жесткий эвакуационный щит и донесли до машины скорой помощи, — комментирует начальник Муниципальной аварийно-спасательной службы в Новосибирске.