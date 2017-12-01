Неадекватный екатеринбуржец разбил арматурой пять машин, стоящих в пробке
Инцидент произошел на улице Малышева, возле «Гермес Плаза». Остановила безумца охрана торгового комплекса.
Инцидент произошел на улице Малышева, возле «Гермес Плаза». Остановила безумца охрана торгового комплекса.
Накануне вечером в центре города обезумевший мужчина разбил пять машин, которые в это время стояли в пробке. Горожане возвращались домой после рабочего дня, на улице Малышева
Странный пешеход начал бить по машинам куском железа. В результате пострадали пять автомобилей — у них разбиты лобовые стекла. Сам обезумевший мужчина тоже оказался ранен. По словам очевидцев, его лицо было в крови. Остановить неадекватного жителя помогли охранники торгового комплекса.
— Прибывший по указанному адресу наряд полиции доставил гражданина в территориальный ОВД для разбирательств. В настоящее время по данному факту проводится проверка, по результатам которой будет принято соответствующее процессуальное решение, — пояснили в отделении по связям со СМИ УМВД России по Екатеринбургу.