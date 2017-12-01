Неадекватный екатеринбуржец разбил арматурой пять машин, стоящих в пробке

Накануне вечером в центре города обезумевший мужчина разбил пять машин, которые в это время стояли в пробке. Горожане возвращались домой после рабочего дня, на улице Малышева из-за большого потока, движение было сильно замедлено. Неожиданно, в районе «Гермес Плаза» на проезжую часть выбежал мужчина с арматурой в руках.

Странный пешеход начал бить по машинам куском железа. В результате пострадали пять автомобилей — у них разбиты лобовые стекла. Сам обезумевший мужчина тоже оказался ранен. По словам очевидцев, его лицо было в крови. Остановить неадекватного жителя помогли охранники торгового комплекса.