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09:52 (мск), источник: Комсомольская правда

Неадекватный екатеринбуржец разбил арматурой пять машин, стоящих в пробке

Инцидент произошел на улице Малышева, возле «Гермес Плаза». Остановила безумца охрана торгового комплекса.

Накануне вечером в центре города обезумевший мужчина разбил пять машин, которые в это время стояли в пробке. Горожане возвращались домой после рабочего дня, на улице Малышева из-за большого потока, движение было сильно замедлено. Неожиданно, в районе «Гермес Плаза» на проезжую часть выбежал мужчина с арматурой в руках.

Странный пешеход начал бить по машинам куском железа. В результате пострадали пять автомобилей — у них разбиты лобовые стекла. Сам обезумевший мужчина тоже оказался ранен. По словам очевидцев, его лицо было в крови. Остановить неадекватного жителя помогли охранники торгового комплекса.

— Прибывший по указанному адресу наряд полиции доставил гражданина в территориальный ОВД для разбирательств. В настоящее время по данному факту проводится проверка, по результатам которой будет принято соответствующее процессуальное решение, — пояснили в отделении по связям со СМИ УМВД России по Екатеринбургу.

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