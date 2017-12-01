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09:54 (мск), источник: Комсомольская правда

Новосибирский мошенник продавал машины в семь раз дешевле рыночной цены

Мужчине вынесли приговор, дав 4 года 6 месяцев лишения свободы.

В Новосибирске вынесли приговор автомошеннику Юрию Каталову. 26-летний мужчина брал автомобили в аренду и… продавал их.

— В сентябре 2017 года Каталов заключил с мужчиной договор аренды транспортного средства. Потерпевший передал Каталову автомобиль «Ниссан Санни», Каталов обязался выплачивать арендную плату в сумме — тысяча рублей за одни сутки. Потерпевший передал Каталову автомобиль, стоимостью 200 тысяч рублей, ключи и свидетельство о государственной регистрации. В тот же день Каталов собственноручно от имени владельца написал расписку о якобы продаже машины, а после направился на авторазбор, где продал на запасные части вверенный ему автомобиль за 30 тысяч рублей, — привела пример старший помощник прокурора Калининского района Екатерина Махова.

Был и другой случай: Каталов взял в аренду «Тойоту Виста Ардео» и продал за 40 тысяч рублей. Но в итоге жулик пошел под суд и получил срок: 4 года 6 месяцев колонии строго режима.

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