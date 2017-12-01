Новосибирский мошенник продавал машины в семь раз дешевле рыночной цены
Мужчине вынесли приговор, дав 4 года 6 месяцев лишения свободы.
Мужчине вынесли приговор, дав 4 года 6 месяцев лишения свободы.
В Новосибирске вынесли приговор автомошеннику Юрию Каталову. 26-летний мужчина брал автомобили в аренду и… продавал их.
— В сентябре 2017 года Каталов заключил с мужчиной договор аренды транспортного средства. Потерпевший передал Каталову автомобиль «Ниссан Санни», Каталов обязался выплачивать арендную плату в сумме — тысяча рублей за одни сутки. Потерпевший передал Каталову автомобиль, стоимостью 200 тысяч рублей, ключи и свидетельство о государственной регистрации. В тот же день Каталов собственноручно от имени владельца написал расписку о якобы продаже машины, а после направился на авторазбор, где продал на запасные части вверенный ему автомобиль за 30 тысяч рублей, — привела пример старший помощник прокурора Калининского района Екатерина Махова.
Был и другой случай: Каталов взял в аренду «Тойоту Виста Ардео» и продал за 40 тысяч рублей. Но в итоге жулик пошел под суд и получил срок: 4 года 6 месяцев колонии строго режима.