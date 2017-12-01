Новосибирский мошенник продавал машины в семь раз дешевле рыночной цены

— В сентябре 2017 года Каталов заключил с мужчиной договор аренды транспортного средства. Потерпевший передал Каталову автомобиль «Ниссан Санни», Каталов обязался выплачивать арендную плату в сумме — тысяча рублей за одни сутки. Потерпевший передал Каталову автомобиль, стоимостью 200 тысяч рублей, ключи и свидетельство о государственной регистрации. В тот же день Каталов собственноручно от имени владельца написал расписку о якобы продаже машины, а после направился на авторазбор, где продал на запасные части вверенный ему автомобиль за 30 тысяч рублей, — привела пример старший помощник прокурора Калининского района Екатерина Махова.