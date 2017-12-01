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09:57 (мск), источник: VN.ru

Тело сторожа с перерезанным горлом найдено в Новосибирске

Из одного стакана выпивали вечером сторож и грузчик производственного склада на улице Бетонной. После между ними возникла ссора. Грузчик ударил сторожа ножом в шею.

Вчера, 30 ноября, в 23.25 в полицию поступило сообщение об убийстве, совершенном в Кировском районе. В сторожке складского комплекса на улице Бетонной было обнаружено тело 61-летнего мужчины с резаной раной шеи. По указанному адресу незамедлительно выехали сотрудники полиции.

«Путем просмотра записи камеры наблюдения был установлен и задержан подозреваемый. Им оказался 33-летний житель села Марусино, — говорит представитель ГУ МВД по области Антон Сурнин. — В ходе осмотра помещения следственно-оперативной группой изъято орудие преступления, а также бутылка из-под спиртного, стакан и сигареты».

В настоящее время фигурант дела задержан по подозрению в убийстве. «Завтра, 2 декабря, будет рассмотрено ходатайство следователя о применении в отношении 33-летнего подозреваемого меры пресечения в виде заключения под стражу», — добавил представитель СУ СКР по региону Дмитрий Чечулин.

Предварительно установлено, что около 22.00 сторож и грузчик распивали спиртное, после чего между ними возникла ссора, в ходе которой подозреваемый ударил сторожа ножом в шею.

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