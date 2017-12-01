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10:06 (мск), источник: Комсомольская правда

В Волгоградской области ищут без вести пропавшего рыбака со шрамом на носу

Сотрудники правоохранительных органов Волгоградской области ищут без вести пропавшего 40-летнего рыбака ООО «Ильевское» Николая Кирьянова.

Как рассказали «КП-Волгоград» в пресс-службе региональной полиции, мужчина пропал в четверг, 30 ноября. Около 9:00 он вышел в Цимлянское водохранилище на лодке-байде «Касатка» для проверки ставных рыболовных сетей, однако домой не вернулся. В ходе оперативно-розыскных мероприятий на территории рыбколхоза «Ударник» был обнаружен внедорожник УАЗ с лодочным прицепом, принадлежащий пропавшему рыбаку. Автомобиль был не заперт, в салоне были личные вещи мужчины. Известно, что в последнее время он злоупотреблял спиртным.

Приметы Николая Кирьянова: рост 160−170 см, худощавого телосложения, волос темно русый коротко стриженный. Был одет в ватные штаны и бушлат камуфляжного цвета и черную шапку. Особые приметы: на носу большой шрам.

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