В Волгоградской области ищут без вести пропавшего рыбака со шрамом на носу

Как рассказали «КП-Волгоград» в пресс-службе региональной полиции, мужчина пропал в четверг, 30 ноября. Около 9:00 он вышел в Цимлянское водохранилище на лодке-байде «Касатка» для проверки ставных рыболовных сетей, однако домой не вернулся. В ходе оперативно-розыскных мероприятий на территории рыбколхоза «Ударник» был обнаружен внедорожник УАЗ с лодочным прицепом, принадлежащий пропавшему рыбаку. Автомобиль был не заперт, в салоне были личные вещи мужчины. Известно, что в последнее время он злоупотреблял спиртным.