В Волгоградской области ищут без вести пропавшего рыбака со шрамом на носу
Сотрудники правоохранительных органов Волгоградской области ищут без вести пропавшего 40-летнего рыбака ООО «Ильевское» Николая Кирьянова.
Сотрудники правоохранительных органов Волгоградской области ищут без вести пропавшего 40-летнего рыбака ООО «Ильевское» Николая Кирьянова.
Как рассказали «КП-Волгоград» в
Приметы Николая Кирьянова: рост 160−170 см, худощавого телосложения, волос темно русый коротко стриженный. Был одет в ватные штаны и бушлат камуфляжного цвета и черную шапку. Особые приметы: на носу большой шрам.