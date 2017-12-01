В суд передано дело калининградца, заварившего соседей в квартире

Следователями в кратчайшие сроки завершено расследование уголовного дела, сообщили в пресс-службе регионального управления Следственного комитета.

Как сообщалось ранее, калининградец заварил входную дверь квартиры своей соседки. Женщина находилась внутри вместе с маленьким сыном. При этом мужчина знал об этом. Вскрыть дверь в квартиру смогли только аварийщики.

«Мотивом совершенного преступления явились неприязненные отношения, возникшие между обвиняемым и потерпевшей из-за ссор в процессе бытового общения», — уточнила старший помощник руководителя следственного управления СК РФ по Калининградской области Наталья Гацко.