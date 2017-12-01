В суд передано дело калининградца, заварившего соседей в квартире
В суд передано дело калининградца, заварившего соседей — женщину с ребенком — в квартире.
В суд передано дело калининградца, заварившего соседей — женщину с ребенком — в квартире.
Следователями в кратчайшие сроки завершено расследование уголовного дела, сообщили в
Как сообщалось ранее, калининградец заварил входную дверь квартиры своей соседки. Женщина находилась внутри вместе с маленьким сыном. При этом мужчина знал об этом. Вскрыть дверь в квартиру смогли только аварийщики.
«Мотивом совершенного преступления явились неприязненные отношения, возникшие между обвиняемым и потерпевшей
Уголовное дело с утвержденным прокурором обвинительным заключением в ближайшее время будет направлено в суд для рассмотрения по существу.