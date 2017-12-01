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12:52 (мск), источник: АиФ Калининград

В суд передано дело калининградца, заварившего соседей в квартире

В суд передано дело калининградца, заварившего соседей — женщину с ребенком — в квартире.

Следователями в кратчайшие сроки завершено расследование уголовного дела, сообщили в пресс-службе регионального управления Следственного комитета.

Как сообщалось ранее, калининградец заварил входную дверь квартиры своей соседки. Женщина находилась внутри вместе с маленьким сыном. При этом мужчина знал об этом. Вскрыть дверь в квартиру смогли только аварийщики.

«Мотивом совершенного преступления явились неприязненные отношения, возникшие между обвиняемым и потерпевшей из-за ссор в процессе бытового общения», — уточнила старший помощник руководителя следственного управления СК РФ по Калининградской области Наталья Гацко.

Уголовное дело с утвержденным прокурором обвинительным заключением в ближайшее время будет направлено в суд для рассмотрения по существу.

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