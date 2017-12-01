Партия радиоактивных грибов из Беларуси обнаружена во Франции
3,5 тонны грибов уничтожили.
3,5 тонны грибов уничтожили.
Во Франции задержали партию грибов из Беларуси со следами радиоактивного цезия-137. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на институт ядерной безопасности IRSN.
Грибы не представляли опасности для здоровья людей, тем не менее, их решили уничтожить. Вес партии составляла 3,5 тонны. Предполагается, что грибы могли быть зараженными
По словам главы Агентства ядерной безопасности
Кстати, сначала сообщалось, что радиоактивные грибы прибыли во Францию из России. Однако потом агентство Reuters поменяло Россию на Беларусь.