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09:57 (мск), источник: Комсомольская правда

Партия радиоактивных грибов из Беларуси обнаружена во Франции

3,5 тонны грибов уничтожили.

Источник: Комсомольская правда

Во Франции задержали партию грибов из Беларуси со следами радиоактивного цезия-137. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на институт ядерной безопасности IRSN.

Грибы не представляли опасности для здоровья людей, тем не менее, их решили уничтожить. Вес партии составляла 3,5 тонны. Предполагается, что грибы могли быть зараженными из-за близости к Чернобыльской АЭС.

По словам главы Агентства ядерной безопасности Пьера-Франка Шеве, проверки импортируемых продуктов были усилены после обнаружения превышения содержания в воздухе радиоактивного изотопа рутений-106 — предположительно из-за утечки на территории России.

Кстати, сначала сообщалось, что радиоактивные грибы прибыли во Францию ​​из России. Однако потом агентство Reuters поменяло Россию на Беларусь.

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