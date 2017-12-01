Отдых в Сочи обернулся для полковника Захарченко новым обвинением

Источник: РИА "Новости"

«Захарченко предъявили обвинение сразу по трем эпизодам взяточничества», — сказал источник. По его словам, речь идет о дисконтной карточке ресторана, денежной сумме в 800 тысяч долларов и отдыхе в Сочи.

Источник также отметил, что ранее в этих преступлениях он только подозревался. Теперь же, по словам источника, полковнику в общей сложности предъявлено пять эпизодов. Официальных комментариев по этому поводу от следствия и адвокатов Захарченко пока не поступало.

21 ноября стало известно, что у сестры обвиняемого в коррупции Захарченко не было ключей от комнаты, где хранились в общей сложности 8,5 миллиарда рублей. 20 ноября в Генпрокуратуре заявили, что мать Захарченко вела учет обнаруженных в квартире у его сестры денег.