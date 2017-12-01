Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Анна Старшенбаум призналась, почему избегает постельных сцен
Новый препарат заставит раковые клетки самоуничтожиться
Чубайс ответил «хи-хи» на обвинения Навального
В РФ ответили Киеву на его способ остановить стройку моста в Крым
Кремль дал обещание в связи с решением МОК
Свадьба мертвецовКак в Китае девушек превращают в невест… для трупов
«Первый канал» отреагировал на ссору Бузовой с коллегами по шоу
В Москве госпитализирован Андрей Мягков
Шах и мат Путина: президент РФ разоблачил лживый МОК
Ученые выяснили, кому принадлежат ДНК «йети»
Лопырева показала осиную талию в нижнем белье – СМИ
Военные РФ получат на вооружение «шапку-невидимку»
Российские мужчины выступили против домашнего насилия
Невеста принца Гарри в новом образе снялась для глянца
Адвокат Джигарханяна рассказал об обмане Виталины - СМИ
«Стыдно за женский род»: Водонаева о жене Аршавина
Урок саудовских принцев для РФ: коррупционеры отдали $ 100 млрд
«Истребители США расстреляли российские вертолеты»
Фоторепортажи
8На Бали проснулся вулкан Агунг
12В Шанхае прошел ежегодный показ легендарной марки Victoria’s Secret
09:50 (мск), источник: Lenta.Ru

Отдых в Сочи обернулся для полковника Захарченко новым обвинением

Полковнику МВД России Дмитрию Захарченко предъявлено обвинение сразу по трем эпизодам получения взятки. Об этом в пятницу, 1 декабря, источник в правоохранительной системе сообщил РИА Новости.

Источник: РИА "Новости"

«Захарченко предъявили обвинение сразу по трем эпизодам взяточничества», — сказал источник. По его словам, речь идет о дисконтной карточке ресторана, денежной сумме в 800 тысяч долларов и отдыхе в Сочи.

Источник также отметил, что ранее в этих преступлениях он только подозревался. Теперь же, по словам источника, полковнику в общей сложности предъявлено пять эпизодов. Официальных комментариев по этому поводу от следствия и адвокатов Захарченко пока не поступало.

21 ноября стало известно, что у сестры обвиняемого в коррупции Захарченко не было ключей от комнаты, где хранились в общей сложности 8,5 миллиарда рублей. 20 ноября в Генпрокуратуре заявили, что мать Захарченко вела учет обнаруженных в квартире у его сестры денег.

Генпрокуратура хочет конфисковать у бывшего сотрудника антикоррупционного управления МВД полковника Захарченко 27 квартир и машино-мест в Москве и четыре дорогих автомобиля. Ему инкриминируют три эпизода получения взятки в особо крупном размере, злоупотребление должностными полномочиями и воспрепятствование правосудию. Полковника задержали 9 сентября 2016 года.

Захарченко вел счет своим миллиардам в школьной тетради
Во время загрузки произошла ошибка.
26 ноября© Ньюстюб
2 комментарияк этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
 Медведев раскрыл планы о своем участии в выборах
Почему школьник из ЯНАО был прав, пожалев солдат вермахта
Кремль потребовал избежать скандалов на выборах
Аргентина объявила о гибели экипажа пропавшей подлодки
В России введут новый стандарт медпомощи пенсионерам
Власти КНДР раскритиковали Россию за поддержку санкций
Цены на нефть повышаются в ходе торгов в пятницу
Россияне могут остаться без абхазских мандаринов
Спорт
Сборная России по футболу узнает своих соперников на ЧМ-2018 Жеребьевка финального турнира чемпионата мира определит трех соперников сборной России по группе А
Авто
Безумный тюнинг автосалона в Лос-Анджелесе: фотогалерея Американцы любят автомобили. Иногда эта любовь даже через край. Смотрите фотографии самых-самых машин
Hi-Tech
Ученые установили безопасное для психики время пользования смартфоном Вам никогда не казалось, что ваш гаджет сводит вас с ума?
Кино
Киркоров стал гостем первого выпуска нового шоу Андрея Малахова Программа «Привет, Андрей!» будет выходить на канале «Россия 1»
Недвижимость
«Никогда не давайте стопроцентную предоплату!», или Как пережить ремонт
На реновацию жилья в Москве выделят 400 млрд рублей
В России истекает срок уплаты имущественных налогов
В Самаре прекращено проектирование наукограда «Гагарин-центр»
Леди
В моду вошел трикотажный тотал-лук (фото) Трикотажный тотал-лук вернулся в моду давно и заметно помолодел. Разбираемся, как носить вязаные платья, юбки и брюки в сочетании с другими трикотажными вещами этой зимой
Дети
Принц Джордж попросил скромный подарок у Санта-Клауса Сын принца Уильяма и Кейт Миддлтон мечтает о полицейской машинке.
Все о ремонте
Маленькая и бюджетная: ремонт однушки для студентки
История оформления квартиры в старом доме
Как выбрать мебель для маленькой комнаты: 15 хитростей
5 ошибок в дизайне комнаты с низким потолком
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь