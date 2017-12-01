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10:22 (мск), источник: Коммерсантъ

В Ростове группу банкиров обвиняют в хищении 2,1 млрд рублей

В Ростовской области следователи МВД окончили предварительное расследование уголовного дела в отношении участников преступного сообщества, которых обвиняют в мошенничестве и присвоении денежных средств.

Среди обвиняемых собственники двух коммерческих банков, председатель правления банка, первый заместитель председателя правления и их доверенные лица.

«Участники преступного сообщества с декабря 2013 по сентябрь 2014 года похитили 2,1 млрд руб. из коммерческих банков», — сообщает официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Двух обвиняемых объявили в розыск.

В МВД уточняют, что преступники получили контроль над банками, купив акции и доли в уставном капитале обществ. Затем они переоформили их на подставных лиц. После этого участники преступного сообщества заключали кредитные договоры с подконтрольными им компании, используя их как фиктивных заемщиков. Таким образом им удалось похитить средства.

Сейчас следователи наложили арест на имущество граждан, в том числе на недвижимость и транспорт. Сейчас уголовное дело передано в суд для рассмотрения по существу.

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