В Ростове-на-Дону нашли ручную гранату
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Снаряд был найден на улице Левобережная. В итоге, место ЧП оцепили и вызвали саперов.
Кроме того, спасателям пришлось выезжать еще на один похожий вызов — в город Шахты, что недалеко от
Сообщается, что все опасные находки подлежат уничтожению.
Напомним, в начале ноября на другой строительной площадке, расположенной на улице Красноармейской, рабочие наткнулись на останки человека в земле. Прибывшие поисковики обнаружили также каску с осколком мины и стрелянные гильзы.