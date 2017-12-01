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12:50 (мск), источник: Комсомольская правда

В Ростове-на-Дону нашли ручную гранату

В Ростове-на-Дону обнаружена опасная находка — ручная граната времен Великой Отечественной войны. Об этом журналистам сообщили в Департаменте по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций Ростовской области.

Снаряд был найден на улице Левобережная. В итоге, место ЧП оцепили и вызвали саперов.

Кроме того, спасателям пришлось выезжать еще на один похожий вызов — в город Шахты, что недалеко от Ростова-на-Дону. Там на территории фирмы, занимающейся переработкой лома, были обнаружены три минометных заряда и противотанковая мина.

Сообщается, что все опасные находки подлежат уничтожению.

Напомним, в начале ноября на другой строительной площадке, расположенной на улице Красноармейской, рабочие наткнулись на останки человека в земле. Прибывшие поисковики обнаружили также каску с осколком мины и стрелянные гильзы.

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