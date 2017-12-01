Под Волгоградом неизвестные сожгли 33 тонны сена
Два крупных пожара с интервалом в четыре часа тушили пожарные подразделения Светлоярского района Волгоградской области.
Два крупных пожара с интервалом в четыре часа тушили пожарные подразделения Светлоярского района Волгоградской области.
Как рассказали «КП-Волгоград» в
Еще один пожар вспыхну в поселке Приволжский в 6:30. На улице Шумилова на открытой территории загорелось 15 тонн сена. Пожарные расчеты противопожарной службы поселка Приволжский потушили пожар в 6:43. К счастью, никто из людей на пожарах не получил никаких травм. Специалисты предполагают, что оба пожара вспыхнули в результате неосторожного обращения с огнем неизвестных лиц.