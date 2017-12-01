Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
«Первый канал» отреагировал на ссору Бузовой с коллегами по шоу
Ученые рассказали о продлевающем жизнь способе
В ЛНР предупредили о потере контроля над крупнейшими заводами
СМИ узнали о состоянии лежащего в реанимации Олега Табакова
На Украине в здании суда отец потерпевшего взорвал две гранаты
Повышая рождаемость: кто и как сможет получить обещанные деньги? Государство будет платить пособие за рождение первенца
Анна Старшенбаум призналась, почему избегает постельных сцен
82-летний Олег Табаков попал в реанимацию
Шах и мат Путина: президент РФ разоблачил лживый МОК
Ученые выяснили, кому принадлежат ДНК «йети»
Кончаловский: Никто не осмеливается делать то, что делает Путин
Украинский генерал: ВСУ могут выйти к границам РФ
Российские мужчины выступили против домашнего насилия
Невеста принца Гарри в новом образе снялась для глянца
Адвокат Джигарханяна рассказал об обмане Виталины - СМИ
«Стыдно за женский род»: Водонаева о жене Аршавина
Урок саудовских принцев для РФ: коррупционеры отдали $ 100 млрд
«Истребители США расстреляли российские вертолеты»
Фоторепортажи
8На Бали проснулся вулкан Агунг
12В Шанхае прошел ежегодный показ легендарной марки Victoria’s Secret
10:18 (мск), источник: Комсомольская правда

Под Волгоградом неизвестные сожгли 33 тонны сена

Два крупных пожара с интервалом в четыре часа тушили пожарные подразделения Светлоярского района Волгоградской области.

Как рассказали «КП-Волгоград» в пресс-службе ГУ МЧС России по Волгоградской области, первое возгорание было зарегистрировано в пятницу, 1 декабря, в 2:14. В поселке Приволжский на улице Прудовой, на открытой территории горело 18 тонн сена. Пожарные расчеты противопожарной службы поселка Приволжский ликвидировали горение в 3:05.

Еще один пожар вспыхну в поселке Приволжский в 6:30. На улице Шумилова на открытой территории загорелось 15 тонн сена. Пожарные расчеты противопожарной службы поселка Приволжский потушили пожар в 6:43. К счастью, никто из людей на пожарах не получил никаких травм. Специалисты предполагают, что оба пожара вспыхнули в результате неосторожного обращения с огнем неизвестных лиц.

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
 Навальный наехал на Чубайса, а Чубайс сказал «хи-хи»
Пострадавшую в «Хромой лошади» в березниковской больнице оставили без еды
Кремль потребовал избежать скандалов на выборах
Аргентина объявила о гибели экипажа пропавшей подлодки
В России введут новый стандарт медпомощи пенсионерам
Отдых в Сочи обернулся для Захарченко новым обвинением
Власти КНДР раскритиковали Россию за поддержку санкций
Цены на нефть повышаются в ходе торгов в пятницу
Россияне могут остаться без абхазских мандаринов
Спорт
Сборная России по футболу узнает своих соперников на ЧМ-2018 Жеребьевка финального турнира чемпионата мира определит трех соперников сборной России по группе А
Авто
Безумный тюнинг автосалона в Лос-Анджелесе: фотогалерея Американцы любят автомобили. Иногда эта любовь даже через край. Смотрите фотографии самых-самых машин
Hi-Tech
Ученые установили безопасное для психики время пользования смартфоном Вам никогда не казалось, что ваш гаджет сводит вас с ума?
Кино
Киркоров стал гостем первого выпуска нового шоу Андрея Малахова Программа «Привет, Андрей!» будет выходить на канале «Россия 1»
Недвижимость
«Никогда не давайте стопроцентную предоплату!», или Как пережить ремонт
В Самаре прекращено проектирование наукограда «Гагарин-центр»
В Москве дешевеет недвижимость премиум-класса
Реновация затронет интересы каждой четвертой московской семьи
Леди
В моду вошел трикотажный тотал-лук (фото) Трикотажный тотал-лук вернулся в моду давно и заметно помолодел. Разбираемся, как носить вязаные платья, юбки и брюки в сочетании с другими трикотажными вещами этой зимой
Дети
Принц Джордж попросил скромный подарок у Санта-Клауса Сын принца Уильяма и Кейт Миддлтон мечтает о полицейской машинке.
Все о ремонте
Маленькая и бюджетная: ремонт однушки для студентки
История оформления квартиры в старом доме
Как выбрать мебель для маленькой комнаты: 15 хитростей
5 ошибок в дизайне комнаты с низким потолком
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь