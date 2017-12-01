Под Волгоградом неизвестные сожгли 33 тонны сена

Как рассказали «КП-Волгоград» в пресс-службе ГУ МЧС России по Волгоградской области, первое возгорание было зарегистрировано в пятницу, 1 декабря, в 2:14. В поселке Приволжский на улице Прудовой, на открытой территории горело 18 тонн сена. Пожарные расчеты противопожарной службы поселка Приволжский ликвидировали горение в 3:05.

Еще один пожар вспыхну в поселке Приволжский в 6:30. На улице Шумилова на открытой территории загорелось 15 тонн сена. Пожарные расчеты противопожарной службы поселка Приволжский потушили пожар в 6:43. К счастью, никто из людей на пожарах не получил никаких травм. Специалисты предполагают, что оба пожара вспыхнули в результате неосторожного обращения с огнем неизвестных лиц.