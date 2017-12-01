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10:18 (мск), источник: ГТРК "Южный Урал"

Пожар в подвале детсада, детей эвакуировали

В Челябинске сегодня, 1 декабря, произошло возгорание в подвале детского сада. Дошколята вместе с персоналом были эвакуированы, сообщает корреспондент ГТРК «Южный Урал» со ссылкой на пресс-службу ГУ МЧС региона.

Уточняется, что пожар возник в 10:16 — дети были в садике. Спустя 20 минут огнеборцы ликвидировали открытый огонь и проверили помещения.

Всего пожар тушили 41 человек, 13 единиц техники, в том числе от МЧС 34 человека, 10 единиц техники. Подробности происшествия уточняются, о пострадавших пока не сообщалось.

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