Пожар в подвале детсада, детей эвакуировали
В Челябинске сегодня, 1 декабря, произошло возгорание в подвале детского сада. Дошколята вместе с персоналом были эвакуированы, сообщает корреспондент ГТРК «Южный Урал» со ссылкой на
В Челябинске сегодня, 1 декабря, произошло возгорание в подвале детского сада. Дошколята вместе с персоналом были эвакуированы, сообщает корреспондент ГТРК «Южный Урал» со ссылкой на
Уточняется, что пожар возник в 10:16 — дети были в садике. Спустя 20 минут огнеборцы ликвидировали открытый огонь и проверили помещения.
Всего пожар тушили 41 человек, 13 единиц техники, в том числе от МЧС 34 человека, 10 единиц техники. Подробности происшествия уточняются, о пострадавших пока не сообщалось.