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10:10 (мск), источник: АиФ Уфа

Следователи раскрыли тройное убийство в Уфе

Преступление было совершено в 2015 году.

В Уфе раскрыто убийство трех человек, совершенное в 2015 году. Об этом сообщает пресс-служба регионального Следкома.

В полицию утром 17 марта 2015 года сообщили об обнаружении в частном доме по улице Бондарная тела мужчины и двух женщин с признаками насильственной смерти.

Долгое время преступление оставалось нераскрытым. Но недавно, благодаря усилиям экспертов и правоохранителей его раскрыли.

По версии следствия, в ночь с 16 на 17 марта 2015 года 41- летний и 35-летний уфимцы во время застолья поссорились с ранее незнакомыми мужчиной и двумя женщинами в квартире по улице Бондарная. Договорившись, мужчины убили троих человек.

Сейчас обвиняемые задержаны. Они признали свою вину.

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