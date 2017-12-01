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10:15 (мск), источник: Podrobno.uz

В Сурхандарье отца семейства посадили на 18 лет за убийство сына

Узбекистан, Ташкент — АН Podrobno.uz. В Сурхандарьинской области отец семейства зарезал своего сына ножом в состоянии алкогольного опьянения, сообщает «Даракчи» со ссылкой на газету «Хукук».

Источник: Podrobno.uz

По данным следствия, житель Сурхандарьинской области Расул Саипов пришел домой в пьяном виде. Из-за этого между супругами разгорелся скандал.

«Женщина разозлила Расула своими пререканиями. Он зашел на кухню, схватил нож и набросился на нее. Однако на шум прибежал сын Базарбай, который встал между отцом и матерью», — пишет газета.

В результате Саипов вонзил нож в брюшную область сына. На помощь пострадавшему пришел сосед, который отвез его в больницу. Однако врачам не удалось спасти молодого человека, он скончался от полученных травм.

Расул Саипов был сразу задержан оперативниками. Суд по уголовным делам Сурхандарьинской области назначил убийце сына наказание в виде лишения свободы сроком на 18 лет.

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