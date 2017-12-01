В Сурхандарье отца семейства посадили на 18 лет за убийство сына

Источник: Podrobno.uz

По данным следствия, житель Сурхандарьинской области Расул Саипов пришел домой в пьяном виде. Из-за этого между супругами разгорелся скандал.

«Женщина разозлила Расула своими пререканиями. Он зашел на кухню, схватил нож и набросился на нее. Однако на шум прибежал сын Базарбай, который встал между отцом и матерью», — пишет газета.

В результате Саипов вонзил нож в брюшную область сына. На помощь пострадавшему пришел сосед, который отвез его в больницу. Однако врачам не удалось спасти молодого человека, он скончался от полученных травм.