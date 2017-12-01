Тело женщины обнаружено в реке Сож в Гомеле
1 декабря, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Гомельская милиция устанавливает личность неизвестной женщины, тело которой обнаружено в реке Сож, сообщили корреспонденту БЕЛТА в
1 декабря, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Гомельская милиция устанавливает личность неизвестной женщины, тело которой обнаружено в реке Сож, сообщили корреспонденту БЕЛТА в
«Труп женщины был обнаружен 27 ноября примерно в 16.00 в реке Сож в Гомеле. На вид погибшей 50−55 лет, рост 169 см, плотного телосложения. Волосы русые средней длины», — прокомментировали в
Женщина была одета в черное полупальто, коричневый пиджак, белый с блестками свитер, коричневую юбку, черные полуботинки. На голове был зеленый платок с
В милиции просят граждан, которым известно