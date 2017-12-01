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10:12 (мск), источник: БЕЛТА

Тело женщины обнаружено в реке Сож в Гомеле

1 декабря, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Гомельская милиция устанавливает личность неизвестной женщины, тело которой обнаружено в реке Сож, сообщили корреспонденту БЕЛТА в пресс-службе УВД Гомельского облисполкома.

Источник: БЕЛТА

«Труп женщины был обнаружен 27 ноября примерно в 16.00 в реке Сож в Гомеле. На вид погибшей 50−55 лет, рост 169 см, плотного телосложения. Волосы русые средней длины», — прокомментировали в пресс-службе.

Женщина была одета в черное полупальто, коричневый пиджак, белый с блестками свитер, коричневую юбку, черные полуботинки. На голове был зеленый платок с желто-коричневым рисунком.

В милиции просят граждан, которым известно что-либо о погибшей, сообщить по телефонам 8 (029) 340 60 95, 8 (029) 608 96 02.

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