Тело женщины обнаружено в реке Сож в Гомеле

Источник: БЕЛТА

«Труп женщины был обнаружен 27 ноября примерно в 16.00 в реке Сож в Гомеле. На вид погибшей 50−55 лет, рост 169 см, плотного телосложения. Волосы русые средней длины», — прокомментировали в пресс-службе.

Женщина была одета в черное полупальто, коричневый пиджак, белый с блестками свитер, коричневую юбку, черные полуботинки. На голове был зеленый платок с желто-коричневым рисунком.