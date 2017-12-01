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10:20 (мск), источник: Интерфакс

Источник назвал причину схода с орбиты разгонного блока «Фрегат»

Москва. 1 декабря. INTERFAX.RU — Разгонный блок «Фрегат» после отделения от ракеты «Союз 2.1б», стартовавшей с космодрома «Восточный», из-за неверной ориентации вместо разгона затормозил и сошел с орбиты.

Источник: AFP 2017

Как сообщил «Интерфаксу» источник в ракетно-космической отрасли, специалисты на Земле проанализировали полученную с разгонного блока информацию.

«Анализ телеметрической информации подтвердил предварительные выводы о том, что разгонный блок “Фрегат” выполнил первый маневр для довыведения на орбиту в неправильной ориентации. В результате маневр получился не разгонным, а тормозным — и вместо выхода на переходную орбиту, разгонный блок вместе с полезной нагрузкой направился к Земле и затонул в Атлантическом океане», — сказал собеседник агентства.

Он пояснил, что неверная ориентация разгонного блока стала следствием ошибки в полетном задании.

«Неправильная ориентация при маневре произошла из-за ошибки в полетном задании для системы управления разгонного блока. В итоге перед маневром “Фрегат” начал разворот в неоптимальном направлении и не успел его закончить до включения двигательной установки», — сказал он.

Тем временем созданная госкомиссией аварийная комиссия продолжает выяснять, на каком этапе была допущена ошибка.

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«Комиссии предстоит выяснить, на каком этапе была допущена ошибка в полётном задании — на этапе выдачи исходных данных или на этапе составления полетного задания», — сказал источник.

Ракета-носитель «Союз-2.1б» стартовала 28 ноября с космодрома «Восточный». Она должна была вывести на низкую околоземную орбиту спутник дистанционного зондирования Земли (ДЗЗ) «Метеор-М» № 2−1 и еще 18 малых космических аппаратов попутной нагрузки. По данным источников в ракетно-космической отрасли, спутник «Метеор-М» должен был отделиться в 09:32 28 ноября и начать передавать телеметрию, однако телеметрия так и не была получена, поскольку «возникла нештатная ситуация на этапе полета разгонного блока «Фрегат». По одним данным, спутник «Метеор-М» может находиться на нерасчетной орбите, по другим — упал в Атлантический океан.

Об аварии ракеты-носителя «Союз-2.1б» с 19-ю спутниками было доложено президенту РФ.

«Роскосмос» сообщил, что сформирован состав аварийной комиссии, которой предстоит разобраться в причинах нештатной ситуации с разгонным блоком «Фрегат» после запуска с космодрома «Восточный». «Работа комиссии планируется до 15 декабря 2017 года, следующее заседание состоится 1 декабря 2017 года», — говорится в сообщении.

Руководителем аварийной комиссии назначен заместитель гендиректора ЦНИИмаш Олег Скоробогатов. В составе комиссии работают специалисты «Роскосмоса», головных научно-исследовательских институтов ракетно-космической промышленности и предприятий отрасли, а также представители Министерства обороны РФ.

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