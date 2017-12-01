Источник назвал причину схода с орбиты разгонного блока «Фрегат»
Москва. 1 декабря. INTERFAX.RU — Разгонный блок «Фрегат» после отделения от ракеты «Союз 2.1б», стартовавшей с космодрома «Восточный»,
Москва. 1 декабря. INTERFAX.RU — Разгонный блок «Фрегат» после отделения от ракеты «Союз 2.1б», стартовавшей с космодрома «Восточный»,
Как сообщил «Интерфаксу» источник в
«Анализ телеметрической информации подтвердил предварительные выводы о том, что разгонный блок “Фрегат” выполнил первый маневр для довыведения на орбиту в неправильной ориентации. В результате маневр получился не разгонным, а тормозным — и вместо выхода на переходную орбиту, разгонный блок вместе с полезной нагрузкой направился к Земле и затонул в Атлантическом океане», — сказал собеседник агентства.
«Неправильная ориентация при маневре произошла
Тем временем созданная госкомиссией аварийная комиссия продолжает выяснять, на каком этапе была допущена ошибка.
«Комиссии предстоит выяснить, на каком этапе была допущена ошибка в полётном задании — на этапе выдачи исходных данных или на этапе составления полетного задания», — сказал источник.
Об аварии
«Роскосмос» сообщил, что сформирован состав аварийной комиссии, которой предстоит разобраться в причинах нештатной ситуации с разгонным блоком «Фрегат» после запуска с космодрома «Восточный». «Работа комиссии планируется до 15 декабря 2017 года, следующее заседание состоится 1 декабря 2017 года», — говорится в сообщении.
Руководителем аварийной комиссии назначен заместитель гендиректора ЦНИИмаш Олег Скоробогатов. В составе комиссии работают специалисты «Роскосмоса», головных