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10:21 (мск), источник: Губерния онлайн

Давка случилась на собрании обманутых пайщиков кредитного кооператива в Хабаровске

Вкладчики рвались в переполненный зал и требовали вернуть им деньги.

Источник: Губерния онлайн

В Хабаровске прошло собрание членов кооператива «Восточный фонд», где в ноябре полиция провела обыск. Правоохранители считают, что организация была частью крупной финансовой пирамиды. Сегодня пайщики со всего края собрались на встречу в кинотеатре «Гигант»: люди хотели узнать, когда им вернут сбережения, сообщает портал «Губерния».

Напомним, речь идет о финансовой пирамиде, предположительно организованной хабаровским бизнесменом Максимом Серкиным. С 2013 года 22 кредитных кооператива, которые имели лицензии Центробанка, привлекали деньги под строительство квартир и бизнес-центров. Всего, по данным «Коммерсанта», у вкладчиков из 17 регионов страны похитили более 6 млрд рублей.

В большом зале «Гиганта» с пайщиками из Хабаровского края встретилась директор кооператива «Восточный фонд» Елена Адамова. На собрание пришло так много людей, что началась настоящая давка.

Елена Адамова заявила, что ничего не знала о причастности кооператива к финансовой пирамиде. Директором она стала летом 2017 года. По ее словам, неудобные вопросы стоит задавать бывшему руководителю организации — та, правда, на встречу не пришла.

«Мы строили жилищный комплекс “Лазурит”, который сдался. Мы приезжали, видели, что стройка идет. Нас возили и на “Изумруд”, и он тоже, по-моему, либо сдался, либо сдается. У нас не было оснований полагать, что есть по России еще кооперативы, в которых сотрудников так же возили на стройки, показывали, что строится, а деньги уходили неизвестно куда», — сказала Елена Адамова.

По ее мнению, в финансовой несостоятельности кооператива виноваты и сами пайщики: после обысков они разом расторгли договоры и потребовали вернуть деньги.

«У нас не было приостановки от Центробанка, просто люди пришли все разом и написали заявления. В любой банк люди придут все [вкладчики], напишут заявления — и система рухнет», — добавила Елена Адамова.

В кооператив поступило уже 2500 заявлений на общую сумму более 2 млрд рублей. Всего же в организацию входят 5100 человек.

Директор «Восточного фонда» признала, что рассчитаться с людьми она не может. Оказалось, что часть средств была застрахована в мошеннической организации.

«У меня как у руководителя сейчас связаны руки. Те денежные средства, которые у нас остались на счетах, те активы, квартиры, которые у нас есть, — я не могу [ими] с пайщиками расплатиться, потому что если дойдет до банкротства и придет кризисный управляющий, он все сделки за полгода будет пересматривать. Меня могут обвинить в мошеннических действиях: почему я одному выплатила, а второму не выплатила? Поэтому я на себя такую ответственность не беру», — продолжает директор кооператива.

В повестку собрания входило несколько вопросов. В их числе — смена органов правления и определение порядка выплаты денег. Кроме того, пайщикам предложили подумать о ликвидации кооператива. Продуктивного диалога не получилось: в основном собравшиеся обвиняли Елену Адамову в мошенничестве и требовали вернуть деньги.

В конце встречи директор сообщила, что кооператив судится с фирмами, которые задолжали ему крупные суммы. Сейчас на счетах кредитной организации 80 млн рублей.

По словам Елены Адамовой, поисками денег занимается и полиция.

«Действия сотрудников полиции, как они говорят, направлены на то, чтобы найти у фигурантов уголовного дела денежные средства, имущества, квартиры, чтобы арестовать это все и вернуть пайщикам. Но сколько времени на это уйдет, никто не знает», — заключила директор «Восточного фонда».

В большинстве своем пайщики остались недовольны итогами собрания. Они намерены обратиться в прокуратуру и Госдуму, а также написать письмо президенту.

«Мы будем писать Путину. Пусть нам отдадут деньги. [В зале сегодня] все пенсионеры сидят, наказаны пенсионеры, — говорит одна из пайщиц. — Лично у меня 240 тысяч в кооперативе. Я не могу [кооператив] винить: их недавно проверяли, все было нормально, и вдруг в одночасье все это дело случилось. Я обвиняю правительство. Если правительство разрешило, чтобы были в стране кооперативы, надо помочь им и дать возможность работать».

Впрочем, многие пайщики обвиняют в случившемся правление кооператива и считают, что руководители нарушили устав.

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Давка случилась на собрании обманутых пайщиков кредитного кооператива в Хабаровске
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