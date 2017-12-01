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11:47 (мск), источник: Хабаровский край сегодня

Больше 3,5 тысяч человек привили от кори в Хабаровском крае

В связи с новым случаем заражения вакцинирование населения продолжается.

Источник: РИА "Новости"

Новый случай подозрения на корь выявлен в Хабаровске. На данный момент проводится эпидемиологическое расследование. Пока официально зарегистрировано было 11 случаев заболевания.

 — Профилактические мероприятия продолжаются в связи с новым случаем подозрения на корь. Сейчас ситуация в крае стабильная. Но тех, кто собирается выезжать за границу, предупреждаем — сделать прививку нужно обязательно. Ведь массовые противоэпидемические мероприятия начались в связи с тем, что этот вирус был завезен в Хабаровск туристом. А Европа сейчас как раз полыхает от кори, зафиксированы даже не единичные смертельные случаи, — говорит ИА «Хабаровский край сегодня» начальник отдела организации исполнения полномочий в сфере охраны здоровья управления здравоохранения администрации города Хабаровска Галина Аристова.

Как приводят информацию в министерстве здравоохранения Хабаровского края, на сегодняшний день против кори привито 3 506 человек. Из них — по эпидемическим показаниям в очагах 1 686 человек, а остальные 1 820 человек — в рамках профилактической иммунизации.

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