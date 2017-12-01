Больше 3,5 тысяч человек привили от кори в Хабаровском крае

— Профилактические мероприятия продолжаются в связи с новым случаем подозрения на корь. Сейчас ситуация в крае стабильная. Но тех, кто собирается выезжать за границу, предупреждаем — сделать прививку нужно обязательно. Ведь массовые противоэпидемические мероприятия начались в связи с тем, что этот вирус был завезен в Хабаровск туристом. А Европа сейчас как раз полыхает от кори, зафиксированы даже не единичные смертельные случаи, — говорит ИА «Хабаровский край сегодня» начальник отдела организации исполнения полномочий в сфере охраны здоровья управления здравоохранения администрации города Хабаровска Галина Аристова.