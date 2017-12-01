Бывшего главу Усть-Уды осудили за превышение должностных полномочий
В Иркутской области осужден бывший глава
В Иркутской области осужден бывший глава
В суде установлено, что для ликвидации ветхого и аварийного жилья в апреле 2013 года администрация
В сентябре 2013 года Рамазан Валеев подписал акты о выполнении строительных работ на сумму 2,7 млн рублей. При этом ему было известно, что работы в полном объеме не выполнены.
После подписания актов подрядчик прекратил строительство, однако Рамазан Валеев в декабре того же года заключил с этим предприятием дополнительное соглашение к муниципальному контракту, в соответствии с которым продлил сроки сдачи объекта, а впоследствии внес на расчетный счет предприятия предоплату в сумме более 2 млн рублей.
Жилые дома, предназначенные для переселения граждан, организация должна была сдать в декабре 2013 года, однако их строительство не завершено до сих пор.