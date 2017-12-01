В Калининграде задержали подозреваемого в серии краж, который последние 15 лет провёл в тюрьме

В полицию обратились несколько владельцев частных домов, расположенных в садовых обществах. Во всех случаях потерпевшие жаловались на неизвестного преступника, который вскрывал помещения и хозпостройки, и обворовывал их. В основном из садовых домиков пропадали электроинструменты.

Подозреваемого задержали. Им оказался 44-летний неоднократно судимый житель Калининграда. Как выяснилось, он последние 15 лет провёл в местах лишения свободы за различные преступления. Мужчину доставили в отдел полиции. Выяснилось, что похищенные вещи он продавал либо сдавал в ломбарды. Уже установлено, что задержанный совершил как минимум три подобных преступления.

«В настоящее время сотрудники уголовного розыска проводят мероприятия по поиску и изъятию похищенных вещей. Решается вопрос о возбуждении в отношении калининградца уголовных дел по признакам преступления, предусмотренного ст. 158 УК РФ (“Кража”). Устанавливаются все эпизоды преступной деятельности предполагаемого злоумышленника», — пояснили в ведомстве.