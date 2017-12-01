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11:32 (мск), источник: Вести Приморье

В Приморье задержана группа автомобильных воров

«Оперативники уголовного розыска отдела МВД России по городу Уссурийску совместно с сотрудниками подразделения по борьбе с преступными посягательствами на автотранспорт УМВД России по Приморскому краю задержали троих участников группы, специализировавшейся на хищениях автотранспорта», — сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

«В ходе предварительного следствия установлено, что в период с декабря 2016 года по октябрь 2017 года подозреваемые похитили десять иномарок в районе Железнодорожной Слободы в Уссурийске. В большинстве случаев злоумышленники похищали автомобили, которые не были оснащены охранной сигнализацией и на момент хищения находились на неохраняемых автомобильных парковках во дворах домов.

Завладев автомашиной, подозреваемые перегоняли ее в место отстоя, а затем требовали от законных владельцев выкуп за возвращение автомобиля в размере от 30 до 50 процентов его стоимости. Общая сумма ущерба, причиненного автовладельцам, превысила 4,5 миллиона рублей, — рассказала Ирина Волк.

Об этом сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на УМВД по ПК, при очередной попытке возврата автомашины потерпевшему в обмен на денежное вознаграждение члены группы задержаны. Трое местных жителей в возрасте 23−25 лет во всем признались.

Следователем отдела МВД России по городу Уссурийску возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частями 2 и 3 статьи 158 УК РФ.

В отношении двух обвиняемых судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Третий фигурант находится под домашним арестом.

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