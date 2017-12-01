В Сочи спасатели доставали людей из зависшего над обрывом автомобиля
Трагедией чуть было не закончился въезд в крутой поворот автомобиля на одной из автодорог Сочи.
Трагедией чуть было не закончился въезд в крутой поворот автомобиля на одной из автодорог Сочи.
В пятницу, 1 декабря, около 00:45 в службу спасения позвонил водитель авто и рассказал, что его машина висит над крутым склоном, и он вместе с пассажиркой не может из нее выбраться.
— К месту происшествия незамедлительно выехали спасатели Хостинского подразделения, — рассказали «Комсомольской правде — Кубань» в
Как выяснилось, 36-летний водитель автомобиля Opel ехал в поселок Хоста со стороны поселка Красная Воля по улице Володарского. На одном из поворотов дорожного серпантина он не справился с управлением, и его машина съехала с трассы, зависнув над склоном.
— В первую очередь спасатели зафиксировали автомобиль с помощью альпинистского снаряжения, а затем эвакуировали из него звонившего мужчину и его 19-летнюю пассажирку, — говорят спасатели. — Травм и повреждений они не получили и в медицинской помощи не нуждались.