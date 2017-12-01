Омские присяжные вынесли вердикт по Серику Батталову

Напомним, мужчина обвиняется в убийстве бывшего полицейского, 41-летнего Александра Раткевича. По версии гособвинения, Батталов вместе со своим сообщником Василием Еланцевым, желая завладеть внедорожником Lexus GX460 (оценочная стоимость 2,1 млн рублей) в марте 2017 года убил Раткевича, сжег его тело в одном из лесов Новосибирской области, а похищенный у него автомобиль попытался продать через свою знакомую.

Подельник Батталова позже был найден в петле на одном из садовых участков в Нефтяниках. Самого Батталова задержали в собственном доме силами СОБРа. До совершения преступления Батталов и Еланцев работали в ЧОПе. Батталов принимал участие в контртеррористической операции в Чечне. У него есть жена и дочь.