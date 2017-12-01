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11:29 (мск), источник: СуперОмск

Омские присяжные вынесли вердикт по Серику Батталову

В пятницу, 1 декабря, суд присяжных вынес вердикт подозреваемому в убийстве экс-бойцу ММА 29-летнему Серику Батталову.

12 из 12 присяжных согласились со стороной обвинения и признали Батталова виновным.

Дальнейшую судьбу обвиняемого уже решит судья облсуда Николай Гаркуша.

Напомним, мужчина обвиняется в убийстве бывшего полицейского, 41-летнего Александра Раткевича. По версии гособвинения, Батталов вместе со своим сообщником Василием Еланцевым, желая завладеть внедорожником Lexus GX460 (оценочная стоимость 2,1 млн рублей) в марте 2017 года убил Раткевича, сжег его тело в одном из лесов Новосибирской области, а похищенный у него автомобиль попытался продать через свою знакомую.

Подельник Батталова позже был найден в петле на одном из садовых участков в Нефтяниках. Самого Батталова задержали в собственном доме силами СОБРа. До совершения преступления Батталов и Еланцев работали в ЧОПе. Батталов принимал участие в контртеррористической операции в Чечне. У него есть жена и дочь.

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