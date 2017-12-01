Факт отмывания полученных от продажи наркотиков средств выявлен на Дону
Факт отмывания полученных от продажи наркотиков средств выявили правоохранители в Ростовской области.
Факт отмывания полученных от продажи наркотиков средств выявили правоохранители в Ростовской области.
Согласно информации ГУ МВД РФ по Ростовской области, в преступлении подозревается 36-летний житель Шахт.
Как выяснили полицейские, мужчина торговал наркотиками на территории города. Их покупатели перечисляли деньги на номера указанных подозреваемым банковских карт. Шахтинец обналичивал эти средства, переводя их на оформленные на других лиц карты, после чего тратил по своему усмотрению.
Таким образом мужчина легализовал около 160 тысяч рублей.
В настоящее время в отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по ст. 174.1 УК РФ (легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных лицом в результате совершения им преступления). Ранее на него завели дело по ч. 3 ст. 228.1 УК РФ (незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств).