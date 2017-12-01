Факт отмывания полученных от продажи наркотиков средств выявлен на Дону

Как выяснили полицейские, мужчина торговал наркотиками на территории города. Их покупатели перечисляли деньги на номера указанных подозреваемым банковских карт. Шахтинец обналичивал эти средства, переводя их на оформленные на других лиц карты, после чего тратил по своему усмотрению.