Восьмерых татарстанцев задержали за незаконное обналичивание более 20 миллионов рублей

Выводили деньги через подставные компании. Их создавали и реорганизовали. На якобы собственников вдруг возникших организаций оформляли банковские карты. Через последние средства и обналичивались. В общей сложности обе группы получили от клиентов почти 21 миллион рублей.

По данным фактам возбуждено уголовное дело по статье «Незаконная банковская деятельность», в рамках которого задержаны 8 человек. В ходе проведенных 22 обысков по месту жительства подозреваемых и гараже, полицейские нашли и изъяли: более 100 печатей, более 500 банковских карт на физлиц, 6 паспортов, более 60 сотовых телефонов, более 50 симкарт, 35 чековых книжек для обналичивания, 7 трудовых книжек, чистые бланки трудовых книжек, более 6 коробок бухгалтерской документации, 3 автомашины. Также в рамках дела были наложены аресты на 15 расчетных счетов различных юрлиц. Сообщают в МВД РТ.