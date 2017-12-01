В Челнах машина на полной скорости вылетела с моста: погиб 20-летний водитель
Вечером в четверг в Набережных Челнах произошло ДТП, в результате которого погиб 20-летний водитель. Об этом сообщили в отделе пропаганды ГИБДД.
|Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проектыВсе проекты
Вечером в четверг в Набережных Челнах произошло ДТП, в результате которого погиб 20-летний водитель. Об этом сообщили в отделе пропаганды ГИБДД.
ДТП произошло примерно в 21.40.
— Водитель за рулем «ВАЗ-2106» не выбрал безопасную скорость, наехал на бордюр, после чего машина снесла пять секций забора и слетела с моста в реку Шильна, — сообщили в ГИБДД.
В результате ДТП погиб 20-летний водитель. Он умер еще до приезда врачей.