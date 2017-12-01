В Волхове загорелся барак на улице Работниц. Фото
Фото горящего барака на улице Работниц в Волхове опубликовали очевидцы в социальной сети «Вконтакте».
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Фото горящего барака на улице Работниц в Волхове опубликовали очевидцы в социальной сети «Вконтакте».
Барак загорелся около пяти часов утра 1 декабря.
«И снова загорелся барак около 5ч.утра. ул. Работниц.», — написал автор фото в группе «Подслушано Волхов».
Напомним, 28 ноября появилось видео пожара в войсковой части в Большой Каменке в Приморском районе Петербурга.