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11:48 (мск), источник: ivbg.ru

В Волхове загорелся барак на улице Работниц. Фото

Фото горящего барака на улице Работниц в Волхове опубликовали очевидцы в социальной сети «Вконтакте».

Барак загорелся около пяти часов утра 1 декабря.

«И снова загорелся барак около 5ч.утра. ул. Работниц.», — написал автор фото в группе «Подслушано Волхов».

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Напомним, 28 ноября появилось видео пожара в войсковой части в Большой Каменке в Приморском районе Петербурга.

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