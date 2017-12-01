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11:45 (мск), источник: Волгоградское деловое телевидение

В Волгограде установлена вина мужчины в убийстве рэпера

25-летний волгоградец признан виновным в убийстве 31-летнего рэпера. Ему вменяют в вину преступлений, предусмотренных ч.1 ст. 105 УК РФ (убийство), ч.1 ст. 162 УК РФ (разбой).

Как сообщают ВДТВ в пресс-службе СУ СК РФ по Волгоградской области, в феврале 2017 года молодой человек пришел в гости к своему 31-летнему приятелю. Несколько дней они употребляли психотропные вещества и наркотические средства.

Находясь в состоянии опьянения, парень схватил нож и нанес им не менее 35 ударов по телу хозяина квартиры, в том числе в жизненно-важные органы. Рэпер скончался на месте происшествия.

Свою вину виновный категорически отрицал, убеждая следователей в том, что смертельные ранения потерпевший нанес себе сам. Однако многочисленные судебные экспертизы дали однозначные выводы о причастности злоумышленника к расправе над приятелем.

Была также установлена вина осужденного к разбойному нападению на мужчину, совершенному им в декабре 2016 года.

Приговор убийце — 12,5 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима.

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