В Волгограде установлена вина мужчины в убийстве рэпера
25-летний волгоградец признан виновным в убийстве 31-летнего рэпера. Ему вменяют в вину преступлений, предусмотренных ч.1 ст. 105 УК РФ (убийство), ч.1 ст. 162 УК РФ (разбой).
25-летний волгоградец признан виновным в убийстве 31-летнего рэпера. Ему вменяют в вину преступлений, предусмотренных ч.1 ст. 105 УК РФ (убийство), ч.1 ст. 162 УК РФ (разбой).
Как сообщают ВДТВ в
Находясь в состоянии опьянения, парень схватил нож и нанес им не менее 35 ударов по телу хозяина квартиры, в том числе в
Свою вину виновный категорически отрицал, убеждая следователей в том, что смертельные ранения потерпевший нанес себе сам. Однако многочисленные судебные экспертизы дали однозначные выводы о причастности злоумышленника к расправе над приятелем.
Была также установлена вина осужденного к разбойному нападению на мужчину, совершенному им в декабре 2016 года.
Приговор убийце — 12,5 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима.