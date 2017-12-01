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11:17 (мск), источник: Sputnik.by

Девушка на Ford сбила ребенка на пешеходном переходе в Витебске

СК просит откликнуться очевидцев аварии, которая произошла на пересечении проспектов Строителей и Победы 17 ноября.

Источник: Sputnik.by

МИНСК, 1 дек — Sputnik. Уголовное дело возбуждено в отношении 20-летней жительницы Витебска — участницы ДТП, по чьей вине пострадал 9-летней ребенок, сообщила официальный представитель УСК по Витебской области Светлана Сахарова.

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По данным следствия, авария произошла 17 ноября в районе 19 часов. Обвиняемая на автомобиле Ford Galaxy совершала поворот с проспекта Победы налево на проспект Строителей в сторону улицы Чкалова. Выполняя маневр, она наехала на 9-летнего ребенка, который переходил дорогу на зеленый сигнал светофора по регулируемому пешеходному переходу.

В результате аварии ребенок получил телесные повреждения, и направлен на лечение в медучреждение, рассказала Сахарова.

В отношении 20-летней женщины возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 317 Уголовного кодекса Беларуси (нарушение правил дорожного движения или эксплуатации транспортных средств лицом, управляющим транспортным средством, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого телесного повреждения). К ней применена мера процессуального принуждения обязательство о явке.

Следователи обращаются с просьбой к гражданам, которые стали очевидцами ДТП, сообщить об этом по телефону оперативно-дежурнойслужбы УСК по Витебской области +375 33 3998044 (работает круглосуточно).

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