Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
В Москве госпитализирован Андрей Мягков
Новый препарат заставит раковые клетки самоуничтожиться
«Выпью водки»: знаменитый ювелир о торгах за редкий алмаз
Европа устала от антироссийских санкций и готова их отменить
Кремль дал обещание в связи с решением МОК
Свадьба мертвецовКак в Китае девушек превращают в невест… для трупов
СМИ: что грозит водителю, если он забыл права дома
Дочь Гурченко оставила многомиллионное наследство
В гастроном на «гелике»: Интернет обсуждает украинскую бабушку
Олимпийский чемпион продает подаренный BMW X6
Кончаловский: Никто не осмеливается делать то, что делает Путин
Украинский генерал: ВСУ могут выйти к границам РФ
Российские мужчины выступили против домашнего насилия
Невеста принца Гарри в новом образе снялась для глянца
«Стыдно за весь женский род»: Водонаева осудила жену Аршавина
«Снова помолодела»: СМИ о новом имидже Пугачевой
Праздничное украшение окон: 25 новогодних идей
Личный опыт: как пережить ремонт
Фоторепортажи
8Умер серийный убийца Чарльз Мэнсон
12В Шанхае прошел ежегодный показ легендарной марки Victoria’s Secret
11:37 (мск), источник: ЕАН

В Екатеринбурге поймали торговца поддельными ксивами полиции и ФСБ

В Екатеринбурге полиция задержала 21-летнего молодого человека, которого подозревают в торговле поддельными удостоверениями силовиков из различных ведомств, сообщили в пресс-службе свердловского главка.

«Гражданин на протяжении 2016 — 2017 годов занимался незаконной торговлей поддельными служебными удостоверениями МВД, ФСБ, СК, ФСО и прокуратуры, а также обманывал покупателей автозапчастей, травматического оружия и смартфонов с использованием сети Интернет. Сыщики ищут потерпевших», — сообщил пресс-секретарь полиции Среднего Урала Валерий Горелых.

По его данным, молодой человек создавал в Сети тематические ресурсы, обещая оперативно предоставить нужный товар при условии 100% оплаты на банковские карты. Связь с покупателями поддерживал с использованием каналов Telegram, WhatsАpp, социальных сетей «ВКонтакте» и Instagram.

После получения денежных средств всякие контакты прекращал. При этом чтобы внушить доверие потенциальным клиентам, на своих страницах в соцсетях он размещал положительные отзывы от «благодарных людей».

«В доме, где проживает подозреваемый, сыщики и дознаватели регионального полицейского главка провели обыск. Он оказался весьма результативным. Из его жилища изъяты: средства связи, банковские карты, компьютерная техника, более 500 SIM-карт, приготовленные к реализации бланки липовых служебных удостоверений силовых и правоохранительных структур России, клише, печать, а также более 1 млн рублей наличными. Стоимость одного фальшивого документа составляла от 18 до 50 тысяч рублей. Без специального оборудования и навыков отличить подделку от оригинала крайне сложно. В компьютере фигуранта громкого дела органы внутренних дел нашли более 10 тысяч различных контактов с возможными жертвами из многих регионов нашей страны, в том числе с территории Северного Кавказа», — отметил полковник Горелых. Возбуждено уголовное дело.

В ходе допроса задержанный не рискнул играть в «кошки-мышки», дал признательные показания и оформил явку с повинной. До судебного разбирательства он будет находиться под подпиской о невыезде. Тех, кто мог пострадать от действий гражданина, свердловские сыщики просят откликнуться и написать заявление. Телефон для потерпевших граждан: 8 (343) 297−56−33.

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Кремль потребовал избежать скандалов на выборах
Аргентина объявила о гибели экипажа пропавшей подлодки
В России введут новый стандарт медпомощи пенсионерам
Отдых в Сочи обернулся для Захарченко новым обвинением
Власти КНДР раскритиковали Россию за поддержку санкций
Стала известна дата свадьбы принца Гарри и Меган Маркл
Россияне могут остаться без абхазских мандаринов
Спорт
Сборная России по футболу узнает своих соперников на ЧМ-2018 Жеребьевка финального турнира чемпионата мира определит трех соперников сборной России по группе А
Авто
Безумный тюнинг автосалона в Лос-Анджелесе: фотогалерея Американцы любят автомобили. Иногда эта любовь даже через край. Смотрите фотографии самых-самых машин
Hi-Tech
Ученые установили безопасное для психики время пользования смартфоном Вам никогда не казалось, что ваш гаджет сводит вас с ума?
Кино
Киркоров стал гостем первого выпуска нового шоу Андрея Малахова Программа «Привет, Андрей!» будет выходить на канале «Россия 1»
Недвижимость
«Никогда не давайте стопроцентную предоплату!», или Как пережить ремонт
Средний срок ипотечного кредита в III квартале вырос на 4,3% - до 15 лет
Загородную усадьбу Наполеона III во Франции продадут за $675 тысяч
В Лондоне построят плавающую церковь с залом для йоги
Леди
В моду вошел трикотажный тотал-лук (фото) Трикотажный тотал-лук вернулся в моду давно и заметно помолодел. Разбираемся, как носить вязаные платья, юбки и брюки в сочетании с другими трикотажными вещами этой зимой
Дети
Принц Джордж попросил скромный подарок у Санта-Клауса Сын принца Уильяма и Кейт Миддлтон мечтает о полицейской машинке.
Все о ремонте
Маленькая и бюджетная: ремонт однушки для студентки
История оформления квартиры в старом доме
Как выбрать мебель для маленькой комнаты: 15 хитростей
5 ошибок в дизайне комнаты с низким потолком
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь