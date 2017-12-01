В Екатеринбурге поймали торговца поддельными ксивами полиции и ФСБ
В Екатеринбурге полиция задержала 21-летнего молодого человека, которого подозревают в торговле поддельными удостоверениями силовиков из различных ведомств, сообщили в
В Екатеринбурге полиция задержала 21-летнего молодого человека, которого подозревают в торговле поддельными удостоверениями силовиков из различных ведомств, сообщили в
«Гражданин на протяжении 2016 — 2017 годов занимался незаконной торговлей поддельными служебными удостоверениями МВД, ФСБ, СК, ФСО и прокуратуры, а также обманывал покупателей автозапчастей, травматического оружия и смартфонов с использованием сети Интернет. Сыщики ищут потерпевших», — сообщил
По его данным, молодой человек создавал в Сети тематические ресурсы, обещая оперативно предоставить нужный товар при условии 100% оплаты на банковские карты. Связь с покупателями поддерживал с использованием каналов Telegram, WhatsАpp, социальных сетей «ВКонтакте» и Instagram.
После получения денежных средств всякие контакты прекращал. При этом чтобы внушить доверие потенциальным клиентам, на своих страницах в соцсетях он размещал положительные отзывы от «благодарных людей».
«В доме, где проживает подозреваемый, сыщики и дознаватели регионального полицейского главка провели обыск. Он оказался весьма результативным. Из его жилища изъяты: средства связи, банковские карты, компьютерная техника, более 500
В ходе допроса задержанный не рискнул играть в «кошки-мышки», дал признательные показания и оформил явку с повинной. До судебного разбирательства он будет находиться под подпиской о невыезде. Тех, кто мог пострадать от действий гражданина, свердловские сыщики просят откликнуться и написать заявление. Телефон для потерпевших граждан: