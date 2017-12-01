В Екатеринбурге поймали торговца поддельными ксивами полиции и ФСБ

«Гражданин на протяжении 2016 — 2017 годов занимался незаконной торговлей поддельными служебными удостоверениями МВД, ФСБ, СК, ФСО и прокуратуры, а также обманывал покупателей автозапчастей, травматического оружия и смартфонов с использованием сети Интернет. Сыщики ищут потерпевших», — сообщил пресс-секретарь полиции Среднего Урала Валерий Горелых.

По его данным, молодой человек создавал в Сети тематические ресурсы, обещая оперативно предоставить нужный товар при условии 100% оплаты на банковские карты. Связь с покупателями поддерживал с использованием каналов Telegram, WhatsАpp, социальных сетей «ВКонтакте» и Instagram.

После получения денежных средств всякие контакты прекращал. При этом чтобы внушить доверие потенциальным клиентам, на своих страницах в соцсетях он размещал положительные отзывы от «благодарных людей».

«В доме, где проживает подозреваемый, сыщики и дознаватели регионального полицейского главка провели обыск. Он оказался весьма результативным. Из его жилища изъяты: средства связи, банковские карты, компьютерная техника, более 500 SIM-карт, приготовленные к реализации бланки липовых служебных удостоверений силовых и правоохранительных структур России, клише, печать, а также более 1 млн рублей наличными. Стоимость одного фальшивого документа составляла от 18 до 50 тысяч рублей. Без специального оборудования и навыков отличить подделку от оригинала крайне сложно. В компьютере фигуранта громкого дела органы внутренних дел нашли более 10 тысяч различных контактов с возможными жертвами из многих регионов нашей страны, в том числе с территории Северного Кавказа», — отметил полковник Горелых. Возбуждено уголовное дело.