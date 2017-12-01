На Урале бывшего полицейского подозревают в краже премии подчиненной

По данным следствия, в 2016 году подозреваемый присвоил 40 тысяч рублей, которые предназначались подчиненной ему сотруднице полиции в качестве премии. Он заявил, что подчиненная их не заработала, и денежные средства будут распределены между другими сотрудниками.