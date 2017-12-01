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11:41 (мск), источник: РИА Новости

На Урале бывшего полицейского подозревают в краже премии подчиненной

ЧЕЛЯБИНСК, 1 дек — РИА Новости. Следственные органы подозревают бывшего полицейского в Челябинской области в присвоении премии в размере 40 тысяч рублей, которая предназначалась его подчиненной, сообщило в пятницу следственное управление СК РФ по региону.

По данным следствия, в 2016 году подозреваемый присвоил 40 тысяч рублей, которые предназначались подчиненной ему сотруднице полиции в качестве премии. Он заявил, что подчиненная их не заработала, и денежные средства будут распределены между другими сотрудниками.

По данным местных СМИ, подозреваемый — бывший начальник отдела полиции города Карабаш Андрей Масалков.

«Следственными органами СКР по Челябинской области возбуждено уголовное дело в отношении бывшего сотрудника отдела МВД России “Кыштымский”, подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного частью 3 статьи 159 УК РФ (мошенничество)», — говорится в сообщении.

Подозреваемый задержан, решается вопрос о предъявлении обвинения и избрании меры пресечения в виде заключения под стражу, уточняется в сообщении. Расследование уголовного дела продолжается.

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