В Челябинске за двойное убийство будут судить свердловчан
Они зарезали пенсионерку и ее сына.
Они зарезали пенсионерку и ее сына.
В Челябинский облсуд направлено уголовное дело в отношении двоих ранее судимых свердловчан. Они обвиняются в двойном убийстве, разбое и хищении паспорта. Об этом «Уралинформбюро» сообщили в
В декабре 2016 года 47-летний челябинец пригласил в гости случайных знакомых с улицы. Мужчины выпивали, и гости решили обчистить квартиру. Один из обвиняемых напал на 80-летнюю мать радушного хозяина — он нанес женщине 23 ножевых ранения. Затем соучастники до смерти избили ее сына и пырнули ножом в шею.
Злоумышленники похитили имущество на сумму 9 тысяч рублей и скрылись. Деньги они потратили на выпивку.