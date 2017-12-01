Полицейский из Уфы, который подарил любимой Mercedes, арестован по уголовной статье

Напомним, ранее Следственный комитет РФ по РБ возбудил уголовное дело по статье «превышение должностных полномочий» по факту избиения мужчины. Как стало известно, в сентябре этого года в Стерлитамаке группа полицейских жестоко избила охранника одного из заведений. Стражи порядка находились при исполнении и проводили оперативно-следственные мероприятия.

К слову, ранее Воробьев «прославился» еще и тем, что стал фигурантом скандальной истории — он подарил своей жене автомобиль Mercedes GLA Klasse с «красивыми» номерами, который в автосалоне стоит от 2,6 млн рублей. За это проверку в его отношении начала уже прокуратура.