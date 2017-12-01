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11:48 (мск), источник: PROUFU.ru

Полицейский из Уфы, который подарил любимой Mercedes, арестован по уголовной статье

По данным ProUfu.ru, Игорь Воробьёв, начальник отдела УЭБиПК МВД по Башкирии, задержан на двое суток по подозрению в превышении должностных полномочий.

Напомним, ранее Следственный комитет РФ по РБ возбудил уголовное дело по статье «превышение должностных полномочий» по факту избиения мужчины. Как стало известно, в сентябре этого года в Стерлитамаке группа полицейских жестоко избила охранника одного из заведений. Стражи порядка находились при исполнении и проводили оперативно-следственные мероприятия.

К слову, ранее Воробьев «прославился» еще и тем, что стал фигурантом скандальной истории — он подарил своей жене автомобиль Mercedes GLA Klasse с «красивыми» номерами, который в автосалоне стоит от 2,6 млн рублей. За это проверку в его отношении начала уже прокуратура.

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