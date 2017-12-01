В Сочи при пожаре погибли две женщины
В Хостинском районе Сочи 1 декабря два человека погибли при пожаре.
В Хостинском районе Сочи 1 декабря два человека погибли при пожаре.
Пожар произошел утром в частном доме в микрорайоне Светлана на улице Лысая Гора. Там жили женщина, ее сиделка и сын последней. Возгорание дома заметили соседи.
«По предварительным данным, причиной пожара могло явиться неосторожное обращение с огнем. С целью установления причин смерти погибших женщин назначено проведение
Проводится доследственная проверка.