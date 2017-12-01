В Сочи при пожаре погибли две женщины

Пожар произошел утром в частном доме в микрорайоне Светлана на улице Лысая Гора. Там жили женщина, ее сиделка и сын последней. Возгорание дома заметили соседи.

«По предварительным данным, причиной пожара могло явиться неосторожное обращение с огнем. С целью установления причин смерти погибших женщин назначено проведение судебно-медицинских экспертиз. Мужчина, который также проживал в доме, с ожогами различной степени тяжести доставлен в больницу, где ему оказывается медицинская помощь», — сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Краснодарскому краю.