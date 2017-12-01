В Волгограде в столкновении двух маршруток пострадал человек

Как рассказали «КП-Волгоград» в пресс-службе региональной полиции, авария произошла около 10:00.

По предварительной информации, водитель микроавтобуса Ford Tranzit маршрута № 174, соединяющего ТРЦ «Акварель» с городом Краснослободском, ехал по проспекту Университетскому. У дома № 64 он не выдержал безопасную дистанцию и совершил столкновение с микроавтобусом «Газель», работавшим на маршруте № 46а ТРЦ «Акварель» — жилой комплекс «Комарово».