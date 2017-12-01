В Волгограде в столкновении двух маршруток пострадал человек
В Волгограде сотрудники ГИБДД разбираются в причинах
В Волгограде сотрудники ГИБДД разбираются в причинах
Как рассказали «КП-Волгоград» в
По предварительной информации, водитель микроавтобуса Ford Tranzit маршрута № 174, соединяющего ТРЦ «Акварель» с городом Краснослободском, ехал по проспекту Университетскому. У дома № 64 он не выдержал безопасную дистанцию и совершил столкновение с микроавтобусом «Газель», работавшим на маршруте № 46а ТРЦ «Акварель» — жилой комплекс «Комарово».
В результате столкновения автомобили получили механические повреждения. К сожалению, не обошлось и без пострадавших. Пассажир Ford Tranzit, 57-летний мужчина, в момент удара получил перелом запястья и был госпитализирован. Причины аварии предстоит выяснить сотрудникам полиции.