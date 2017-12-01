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11:54 (мск), источник: Комсомольская правда

В Волгограде в столкновении двух маршруток пострадал человек

В Волгограде сотрудники ГИБДД разбираются в причинах дорожно-транспортного происшествия с участием двух маршрутных такси, произошедшего в Дзержинском районе областного центра.

Как рассказали «КП-Волгоград» в пресс-службе региональной полиции, авария произошла около 10:00.

По предварительной информации, водитель микроавтобуса Ford Tranzit маршрута № 174, соединяющего ТРЦ «Акварель» с городом Краснослободском, ехал по проспекту Университетскому. У дома № 64 он не выдержал безопасную дистанцию и совершил столкновение с микроавтобусом «Газель», работавшим на маршруте № 46а ТРЦ «Акварель» — жилой комплекс «Комарово».

В результате столкновения автомобили получили механические повреждения. К сожалению, не обошлось и без пострадавших. Пассажир Ford Tranzit, 57-летний мужчина, в момент удара получил перелом запястья и был госпитализирован. Причины аварии предстоит выяснить сотрудникам полиции.

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