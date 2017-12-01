В Волгограде неизвестные разбили стекло в троллейбусе

Как рассказали «КП-Волгоград» в МУП «Метроэлектротранс», инцидент был зарегистрирован в 9:08. В троллейбусе маршрута № 9, следовавшего в сторону микрорайона Тулака, неизвестными было разбито левое заднее стекло.

На место происшествия был незамедлительно вызван наряд полиции. Сейчас стражи порядка проводят проверку по факту происшествия, а также устанавливают способ, каким было разбито стекло троллейбуса. По счастливой случайности, никто из пассажиров в результате инцидента не пострадал, троллейбус снят с линии и отправлен в депо на ремонт.