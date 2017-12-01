В Волгограде неизвестные разбили стекло в троллейбусе
В Волгограде устанавливаются обстоятельства происшествия с троллейбусом, зарегистрированного утром пятницы, 1 декабря, в Ворошиловском районе Волгограда.
В Волгограде устанавливаются обстоятельства происшествия с троллейбусом, зарегистрированного утром пятницы, 1 декабря, в Ворошиловском районе Волгограда.
Как рассказали «КП-Волгоград» в МУП «Метроэлектротранс», инцидент был зарегистрирован в 9:08. В троллейбусе маршрута № 9, следовавшего в сторону микрорайона Тулака, неизвестными было разбито левое заднее стекло.
На место происшествия был незамедлительно вызван наряд полиции. Сейчас стражи порядка проводят проверку по факту происшествия, а также устанавливают способ, каким было разбито стекло троллейбуса. По счастливой случайности, никто из пассажиров в результате инцидента не пострадал, троллейбус снят с линии и отправлен в депо на ремонт.
Отметим, что зимой 2016 года сразу несколько трамваев и троллейбусов получили повреждения стекол