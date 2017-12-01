Под Черняховском влобовую столкнулись микроавтобус и легковое авто

Под Черняховском влобовую столкнулись микроавтобус и легковое авто

На трассе между Черняховском и Гусевом утром в пятницу произошла серьезная авария. Об этом сообщают участники сообщества калининградских автомобилистов «ВКонтакте».