Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
«Первый канал» отреагировал на ссору Бузовой с коллегами по шоу
Новый препарат заставит раковые клетки самоуничтожиться
В ЛНР предупредили о потере контроля над крупнейшими заводами
В РФ ответили Киеву на его способ остановить стройку моста в Крым
На Украине в здании суда отец потерпевшего взорвал две гранаты
«Лишить голоса» США призвали все страны мира разорвать отношения с КНДР
СМИ: что грозит водителю, если он забыл права дома
Дочь Гурченко оставила многомиллионное наследство
В гастроном на «гелике»: Интернет обсуждает украинскую бабушку
Олимпийский чемпион продает подаренный BMW X6
Мария Куликова обрела счастье с новым избранником — СМИ
Адвокат Джигарханяна поведал об обмане Виталины
Селена Гомес вышла на красную дорожку в откровенном наряде
Полина Гагарина в платье с глубоким декольте удивила поклонников
Эксперт: у Су-57 есть параметры, не имеющие аналогов в мире
Эвелина Блёданс предстала в прозрачном лифе - СМИ
Праздничное украшение окон: 25 новогодних идей
Личный опыт: как пережить ремонт
Фоторепортажи
8Центр Луганска перекрыли вооруженные люди
12Белый дом Рождества
12:19 (мск), источник: Новый Калининград

Под Черняховском влобовую столкнулись микроавтобус и легковое авто

На трассе между Черняховском и Гусевом утром в пятницу произошла серьезная авария. Об этом сообщают участники сообщества калининградских автомобилистов «ВКонтакте».

Микроавтобус и легковое авто столкнулись влобовую, свидетели аварии говорят, что на этом участке трассы — гололед. Обе машины получили серьезные повреждения, сведений о пострадавших нет.

Очевидцы сообщают, что все участники аварии живы.

Во время загрузки произошла ошибка.
Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Александр Никулин: «У нас периодически „закрывается шлагбаум“ на границе»
Всем американским СМИ запретят посещать Госдуму
В Кремле поручили провести президентские выборы без скандалов
В России введут новый стандарт медпомощи пенсионерам
Отдых в Сочи обернулся для Захарченко новым обвинением
Власти КНДР раскритиковали Россию за поддержку санкций
Названа дата свадьбы принца Гарри и Меган Маркл
Россияне могут остаться без абхазских мандаринов
Спорт
Что нужно знать о жеребьевке ЧМ: корзины, участники, трансляция Самая нужная информация о главном событии года
Авто
Безумный тюнинг автосалона в Лос-Анджелесе: фотогалерея Американцы любят автомобили. Иногда эта любовь даже через край. Смотрите фотографии самых-самых машин
Hi-Tech
Ученые установили безопасное для психики время пользования смартфоном Вам никогда не казалось, что ваш гаджет сводит вас с ума?
Кино
Майкл Дуглас поддержал Кэтрин Зету-Джонс на премьере фильма Супруги посетили показ новой картины «Крестная мать кокаина», где Зета-Джонс исполнила главную роль
Недвижимость
«Никогда не давайте стопроцентную предоплату!», или Как пережить ремонт
Средний срок ипотечного кредита в III квартале вырос на 4,3% - до 15 лет
Загородную усадьбу Наполеона III во Франции продадут за $675 тысяч
В Лондоне построят плавающую церковь с залом для йоги
Леди
В моду вошел трикотажный тотал-лук (фото) Трикотажный тотал-лук вернулся в моду давно и заметно помолодел. Разбираемся, как носить вязаные платья, юбки и брюки в сочетании с другими трикотажными вещами этой зимой
Дети
Принц Джордж попросил скромный подарок у Санта-Клауса Сын принца Уильяма и Кейт Миддлтон мечтает о полицейской машинке.
Все о ремонте
Как объединить кухню и гостиную в загородном доме
6 дизайнерских приемов, которые мы используем неправильно
Маленькая и бюджетная: ремонт однушки для студентки
История оформления квартиры в старом доме
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь