Под Черняховском влобовую столкнулись микроавтобус и легковое авто
На трассе между Черняховском и Гусевом утром в пятницу произошла серьезная авария. Об этом сообщают участники сообщества калининградских автомобилистов «ВКонтакте».
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На трассе между Черняховском и Гусевом утром в пятницу произошла серьезная авария. Об этом сообщают участники сообщества калининградских автомобилистов «ВКонтакте».
Микроавтобус и легковое авто столкнулись влобовую, свидетели аварии говорят, что на этом участке трассы — гололед. Обе машины получили серьезные повреждения, сведений о пострадавших нет.
Очевидцы сообщают, что все участники аварии живы.