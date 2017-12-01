Кузьмин: упавшей на рельсы метро женщине-инвалиду помогли пассажиры
Официальный представитель Минского метрополитена Андрей Кузьмин рассказал радио Sputnik Беларусь подробности инцидента на станции «Площадь Победы»: в вечерний час пик женщина
Официальный представитель Минского метрополитена Андрей Кузьмин рассказал радио Sputnik Беларусь подробности инцидента на станции «Площадь Победы»: в вечерний час пик женщина
Инцидент, который мог бы закончиться трагедией, произошел на станции «Площадь Победы» в четверг 30 ноября в час пик — в 18:45 вечера. На рельсы упала 58-летняя минчанка. Ей мгновенно оказали помощь как сотрудники метрополитена, так и пассажиры, которые помогли женщине подняться с путей на платформу.
«Со слов женщины, она инвалид по зрению и в
Задержки в движении поездов метрополитена не было, уточнил собеседник Sputnik.
В Минском метрополитене напоминают пассажирам о правилах поведения в подземке. Не рекомендуется подходить близко к краю платформы или заступать за желтую ограничительную линию на краю платформы. Это чревато падением, получением травм и, в худшем случае, поражением электрическим током, напомнил Кузьмин.
Также собеседник Sputnik призвал пассажиров метро быть внимательными на платформе и обращать внимание на людей, которые чувствуют недомогание, не позволять им подходить к краю платформы и оказывать друг другу взаимную поддержку.