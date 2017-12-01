Кузьмин: упавшей на рельсы метро женщине-инвалиду помогли пассажиры

Источник: Sputnik.by

Инцидент, который мог бы закончиться трагедией, произошел на станции «Площадь Победы» в четверг 30 ноября в час пик — в 18:45 вечера. На рельсы упала 58-летняя минчанка. Ей мгновенно оказали помощь как сотрудники метрополитена, так и пассажиры, которые помогли женщине подняться с путей на платформу.

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«Со слов женщины, она инвалид по зрению и в какой-то момент у нее сильно закружилась голова. Пассажирку обследовала бригада скорой медицинской помощи и увезла ее в больницу», — рассказал Кузьмин.

Задержки в движении поездов метрополитена не было, уточнил собеседник Sputnik.

В Минском метрополитене напоминают пассажирам о правилах поведения в подземке. Не рекомендуется подходить близко к краю платформы или заступать за желтую ограничительную линию на краю платформы. Это чревато падением, получением травм и, в худшем случае, поражением электрическим током, напомнил Кузьмин.