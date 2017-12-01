Провал дорожного покрытия образовался на трассе «Дон» в Ростовской области
Провал дорожного покрытия образовался на трассе «Дон» в Каменском районе Ростовской области.
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Провал дорожного покрытия образовался на трассе «Дон» в Каменском районе Ростовской области.
Как сообщает 1 декабря
В настоящее время на этом участке дороги организовано реверсивное движение.
На месте происшествия работают полицейские, обеспечивая безопасность дорожного движения и отвод транспорта.