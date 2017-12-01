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12:15 (мск), источник: АиФ Ростов-на-Дону

Провал дорожного покрытия образовался на трассе «Дон» в Ростовской области

Провал дорожного покрытия образовался на трассе «Дон» в Каменском районе Ростовской области.

Как сообщает 1 декабря пресс-служба ГУ МВД РФ по региону, дорожное полотно провалилось на 944 километре федеральной трассы.

В настоящее время на этом участке дороги организовано реверсивное движение.

На месте происшествия работают полицейские, обеспечивая безопасность дорожного движения и отвод транспорта.

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