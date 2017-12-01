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12:12 (мск), источник: Калининград.Ru

СК прекратил уголовное дело по факту покушения на Ковальского

Следователи прекратили уголовное дело по факту покушения на бывшего главу администрации Светлогорского района Александра Ковальского. Об этом корреспонденту Калининград.Ru сообщила старший помощник руководителя регионального СУ СК Наталья Гацко.

Источник: Калининград.Ru

Дело о покушении на убийство прекратили «в связи с отсутствием события преступления».

Проведённым расследованием установлено, что в отношении Ковальского каких-либо противоправных действий третьими лицами не совершалось. Факт покушения на его жизнь и причинения ему огнестрельных ранений не нашёл своего подтверждения и был опровергнут как показаниями самого потерпевшего, так и заключением судебно-медицинской экспертизы, — прокомментировала Гацко.

Информация о вооружённом нападении на Александра Ковальского появилась в СМИ в конце октября. Чиновник рассказал, что неизвестный выстрелил ему в живот на улице Коломенской. Сам глава администрации Светлогорска отказался обращаться к врачам и не стал подавать заявление в правоохранительные органы. Следователи возбудили дело по части 3 статьи 30 и части 1 статьи 105 УК РФ — «Покушение на убийство».

Впоследствии губернатор Антон Алиханов заявил, что Александр Ковальский покинет свой пост, потому что «в последнее время его состояние здоровья не позволяет справляться с обязанностями». В ноябре администрацию Светлогорского района возглавил бывший замглавы областного Минэка Андрей Толмачёв.

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