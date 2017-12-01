СК прекратил уголовное дело по факту покушения на Ковальского

Источник: Калининград.Ru

Дело о покушении на убийство прекратили «в связи с отсутствием события преступления».

Проведённым расследованием установлено, что в отношении Ковальского каких-либо противоправных действий третьими лицами не совершалось. Факт покушения на его жизнь и причинения ему огнестрельных ранений не нашёл своего подтверждения и был опровергнут как показаниями самого потерпевшего, так и заключением судебно-медицинской экспертизы, — прокомментировала Гацко.

Информация о вооружённом нападении на Александра Ковальского появилась в СМИ в конце октября. Чиновник рассказал, что неизвестный выстрелил ему в живот на улице Коломенской. Сам глава администрации Светлогорска отказался обращаться к врачам и не стал подавать заявление в правоохранительные органы. Следователи возбудили дело по части 3 статьи 30 и части 1 статьи 105 УК РФ — «Покушение на убийство».